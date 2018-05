El déficit de choferes que enfrenta el sector de los transportistas en Ciudad Juárez ha llevado a las compañías a pagar el trámite de visa a quienes están capacitándose en trabajar como operadores de quinta rueda.Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, comentó que aunque desde hace una década se tiene este problema, en los últimos meses la situación se ha agravado debido a que las empresas norteamericanas se llevan a trabajar ilegalmente a los conductores de Juárez, pues son contratados con una visa que no les permite conducir en Estados Unidos.A principios de este año se tenía un faltante de mil 500 choferes, sin embargo, se estima que aumentó la cantidad, ya que el déficit ‘pegó’ también a El Paso donde se está batallando para contratar personal por un ‘boom’ petrolero que se vive en el mismo estado de Texas.“Ahorita también en El Paso están teniendo problemas porque todos los choferes se están yendo a trabajar al área petrolera que se tiene ahí mismo en Texas, no saben de dónde sacar choferes y muchos de los que trabajan aquí, se están yendo para allá”, señaló.Sin embargo, la diferencia radica en que los trabajadores que se contratan en El Paso son ciudadanos o cuentan con permiso para trabajar, mientras que los mexicanos no están autorizados para ello y si son descubiertos por las autoridades de Migración, son deportados y quedan imposibilitados para laborar en compañías nacionales porque les quitan el documento.Añadió que esa falta de operadores impacta en competitividad, por lo que para tratar de abatir ese rezago, se ayuda en los trámites para la obtención de visa a quienes están capacitándose.“Nuestra área no es como en las maquilas que se puede traer personal de otros estados para que trabaje porque aunque saben manejar, no tienen visa. Solamente en la franja fronteriza es donde tenemos esa cultura de tramitarla y por eso los estamos ayudando a tramitarla”, expresó.

