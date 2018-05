Ciudad de México— Representantes de tres candidatos presidenciales se pronunciaron por que México firme el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) luego de la elección del primero de julio.Vanessa Rubio, la representante del candidato José Antonio Meade de la coalición Todos por México, evitó pronunciarse sobre si habrá que esperar al resultado electoral.En la mesa de análisis de Grupo Reforma y Aristegui Noticias sobre el debate presidencial de anoche, el periodista René Delgado cuestionó a los participantes si se debía dar la firma antes o después de los comicios.Agustín Basave, representante de la coalición Por México al Frente, dijo que las negociaciones se pueden precipitar por algún cálculo electoral en detrimento del país."Que se tomen las negociaciones el tiempo que sea, que se esperen a quien gane la próxima elección y el próximo presidente de México continúe y cierre la negociación del TLCAN, para que no incurramos en precipitaciones que puedan afectar a México", indicó Basave.El representante de Juntos Haremos Historia, el expanista Germán Martínez, se pronunció porque se dé la firma cuando esté definido quién será el próximo presidente.Dijo que Andrés Manuel López Obrador está a favor del libre comercio y que ya ha dicho en otras ocasiones que hay que esperar.El representante de Jaime Rodríguez, Rodrigo Ocampo, también dijo que luego del 1 de julio.Rubio explicó que la firma se debe dar cuando convenga a los intereses de México, y por eso debe seguir la negociación."Se dice más fácil cuando uno está afuera que cuando uno está adentro. Llevamos ya ocho rondas y sigue la negociación, porque no han cumplido todos los requisitos de México", dijo la representante del candidato del PRI, sin precisar postura de qué fecha es más conveniente.Durante la transmisión, Germán Martínez presionó al representante de Jaime Rodríguez para que dijera si en verdad proponían la expropiación de Banamex, en la negociación del Tratado."¿Vas a expropiar Banamex, si o no?", inquirió a Martínez a Ocampo en varias ocasiones."¿Si o no, niño?", insistió el representante de Morena, PT y PES.Ocampo detalló que sí se plantearía la expropiación del banco como una forma de presión en las negociaciones con Estados Unidos, y a fin de destrabarlas.Luego lamentó la actitud de Martínez por llamarlo "niño", como una forma de descalificarlo por su edad.

