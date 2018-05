Se declara en quiebra Cambridge Analytica

Cambridge Analytica, abrumada por un escándalo sobre cómo recolectó datos de Facebook para influir en las últimas elecciones estadounidenses, se declaró en bancarrota en Nueva York, según datos del sitio Bloomberg.La empresa de consultoría política con sede en el Reino Unido, que ya había dicho que dejaría de operar y se retiraría en su país de origen, incluyó pasivos de entre 1 y 10 millones de dólares.La petición del Capítulo 7 para liquidar afiliados de Estados Unidos -incluidas las empresas SCL Elections Ltd. y SCL USA Inc. y SCL Social Ltd.- fue firmada por los miembros del consejo Rebekah Mercer y Jennifer Mercer, hijas del exgerente de fondos de cobertura de Nueva York Robert Mercer cuya la familia apoyó la campaña presidencial de Donald Trump y ayudó a reformar la política conservadora estadounidense.Los Mercer fueron patrocinadores financieros de Cambridge Analytica, junto con Steve Bannon, el exestratega en jefe de Trump, y su sitio de noticias, Breitbart News.Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña de Trump en 2016, señaló en una declaración en su sitio web el 2 de mayo que perdió a prácticamente todos sus clientes y proveedores como resultado de informes de que obtuvo información de decenas de millones de usuarios de Facebook Inc. incorrectamente.Según una investigación del canal británico Channel 4, la consultora también realizó trabajo para el PRI en México hasta enero de 2017, aunque el partido lo negó.En marzo, un exempleado reveló cómo la compañía extraía información de usuarios de Facebook que no habían dado su consentimiento y luego la utilizaba para diseñar campañas políticas.Cambridge Analytica enfrenta demandas en Estados Unidos y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue invitado a declarar en el Capitolio para explicar la responsabilidad de la empresa.El caso de bancarrota estadounidense podría arrojar luz sobre algunas de las relaciones y finanzas de la compañía, ya que los procedimientos legales en Estados Unidos son más transparentes que en el Reino Unido y los acreedores pueden usar la ley de quiebra para citar información y analizar las transferencias de activos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.