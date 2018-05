Ciudad de México– La compañía RED anunció que Hydrogen One, el primer teléfono que permite grabar y reproducir imágenes holográficas, llegará a América Latina a través de Telcel y Claro, cuya red permitirá aprovechar al máximo todas las capacidades del equipo, escribe El Universal.Hydrogen One tiene tecnología 4-View, una pantalla que permite mostrar diferentes ángulos de una imagen o video sobre su panel sin necesidad del uso de lentes 3D, superando las experiencias de visión que ofrece la tercera dimensión.El equipo cuenta con cámaras estéreo frontal y posterior, lo que permite capturar imágenes, video y selfies.Adicionalmente, presenta un sistema de audio envolvente multi dimensional, el cual convierte el audio tradicional en sonido expansivo de 360 grados, con o sin audífonos. El teléfono presenta dos diseños, un modelo de titanio y otro de aluminio; ambos con pantalla de 5.7 pulgadas.Este equipo utiliza el sistema operativo Android 8.0 Oreo y una batería de 4500 mAh.Con la aplicación Hydrogen Network se podrá descargar contenido de video, juegos y aplicaciones.“Nos complace traer a México y América Latina, el primer equipo de medios holográficos del mundo. Con la amplia cobertura y mayor velocidad de las redes de Telcel y Claro, los usuarios de RED Hydrogen One podrán experimentar en toda su capacidad las opciones que ofrece el equipo”, comentó Daniel Hajj Aboumrad, Director General de América Móvil.Por su parte Jim Jannard, fundador de RED Digital comento: "Estamos orgullosos de agregar a Telcel y Claro a la familia RED. Hydrogen One es un equipo de medios holográficos diseñado para desarrolladores, creadores y amantes de contenido. Hemos visto rostros sorprendidos alrededor del mundo que se iluminan cuando experimentan Hydrogen One por primera vez. Gracias a nuestros nuevos socios estamos entusiasmados de compartir Hydrogen One con consumidores en América Latina”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.