Ciudad de México— Desarrolladores de inteligencia artificial en China ven en México un destino prometedor para importar sus productos y tecnología, como robots de limpieza, manufactura o para agricultura, expuestos en la feria de innovaciones del Segundo Congreso Mundial de Inteligencia.Desde la ciudad portuaria de Tianjin, Ben Koo, CEO de la empresa iClean Robotics Intelligence, lanza una invitación a los emprendedores mexicanos que quieran iniciar un negocio con robots de limpieza, aunque su empresa también produce máquinas inteligentes para vigilancia o guías automatizadas que pueden ser empleadas para dar indicaciones en los aeropuertos.Ben Koo, quien ha diseñado todos los robots que ofrece su compañía, explica que desea expandir sus relaciones comerciales a México, y le interesa, incluso, tener un acercamiento con el gobierno.Ben, quien regresó a China en 2016 luego de vivir desde los 14 años en Alemania, como refugiado, subraya que los robots que oferta su empresa tienen como base el trabajo del Instituto de Investigación del Norte de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing (NJUST, por sus siglas en inglés).Por su parte, Dai Liu, ingeniero de la compañía Tianjin Intelligent Tech. Institute of Casia, se muestra entusiasmado en poder exportar productos inteligentes a México y tener socios en la región de América Latina, aunque admite que la empresa de la que es parte aún no tiene un plan para ello.Uno de los productos desarrollados por su compañía es una silla de ruedas inteligente con GPS y una pantalla táctil, que permite la navegación autónoma y la prevención de obstáculos, lo cual beneficia especialmente a personas mayores, cuidando, además, que sea mediante tecnología amigable.Ben Koo, CEO de la empresa iClean Robotics Intelligence, dice estar consciente de que los robots pueden quitarles empleos a las personas, sin embargo, afirma que su trabajo es desarrollar tecnología, mientras que preocuparse por los desempleados es labor del gobierno."El propósito del diseño de este tipo de robots es que hagan el mismo trabajo que hacen las personas, incrementando la eficiencia, para hacer el trabajo más fácil, pero, esto afecta a una gran parte de fuerza laboral. Hacemos robots para ahorrar trabajo y ahorrar dinero, pero, por supuesto, es un problema que supla a las personas. Lo siento, pero eso no es mi trabajo, es trabajo del gobierno”, indicó.Al respecto, Zhou Li, decano de la Academia China de Ingeniería, dijo que al incrementarse la inteligencia en la colaboración humano-máquina se aumenta sustancialmente la habilidad de manufactura."Libera a los humanos de más trabajo manual y mucho trabajo intelectual y lo deja libre para dedicarse a trabajo más significativo y creativo”, mencionó durante su conferencia en el Segundo Congreso Mundial de Inteligencia.

