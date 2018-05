Ciudad de México— La Secretaría de Economía confía que pronto se logrará un cierre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo ayer Ildefonso Guajardo, titular de la dependencia.Sin embargo, dijo que si por alguna razón la negociación se extiende hasta la elección del 1 de julio, entonces se incluirá al Gobierno electo dentro del proceso.“Nosotros esperamos que se llegue a una conclusión lo antes posible, pero si por cualquier motivo no se logra antes de la elección, la responsabilidad es invitar al Gobierno de transición a formar parte de la mesa para poder recibir una estafeta con toda estabilidad y conocimiento a fondo de los cambios”, precisó.Temas como reglas de origen para el sector automotor, la cláusula de terminación inmediata (Sunset), los capítulos de solución de controversias, la estacionalidad para productos agrícolas y los niveles de acceso para la industria textil continúan siendo los obstáculos para concluir la renegociación.“A estas alturas, con todo el trabajo que se ha hecho en textos, ya tenemos totalmente terminados una tercera parte del acuerdo, así como textos avanzados en la mayoría de los capítulos.“Las decisiones que faltan son decisiones que requieren un mandato político que implica flexibilidad de las partes para poderlo aterrizar”, dijo en conferencia de prensa.Guajardo se manifestó confiado en que, una vez que se haya logrado un acuerdo político, se comenzarán a acomodar los temas rápidamente.“No es un reto técnico, es un reto de voluntad para poder llegar a un acuerdo que siga para todos. Si las condiciones se definen la próxima semana, nada nos impediría llegar a un acuerdo para el fin de mayo.“Pero todo depende, estuvimos un mes sentados buscando la flexibilización para llegar a un acuerdo, no se dieron la semana pasada, pero lo estaremos buscando”, puntualizó.Al momento, no hay una fecha para llevar a cabo la siguiente reunión ministerial de negociación, aunque la SE dice que el equipo técnico está trabajando todavía en los temas.

