Traba 'hackeo' a empresas juarenses

José Orozco no pudo hacer esta semana sus movimientos bancarios como de costumbre. El usuario contó que al intentar realizar transacciones con su banco no pudo hacerlo y tampoco recibió un depósito que esperaba.El usuario tiene su cuenta en Citibanamex, uno de los 27 bancos que desde la semana pasada presentan fallas con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) tras un megahackeo.Dicho ciberataque mantiene en apuros a empresas juarenses. De acuerdo con contadores, las fallas afectaron desde el pago a proveedores hasta el de la nómina de los trabajadores, que en el peor de los casos recibieron su dinero a destiempo.Arnoldo Palma Oviedo, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo que se tuvo conocimiento de dos compañías que hicieron una transacción electrónica que no se concretó y tardó hasta una semana en liberarse.Otras al no poder depositar a sus empleados tuvieron que recurrir al efectivo, agregó. Consideró que ambas opciones, son riesgosas para las empresas pues por un lado ponen en peligro el pago de sus empleados y por otro tienen que cambiar sus tiempos, desembolsar con mucha anticipación y se ven limitados con el uso del efectivo.Tras el ataque Banxico impuso este miércoles más medidas de seguridad que limitan el uso de efectivo, sumándose a las restricciones fiscales ya impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Una de las más relevantes es que cuando se hagan transferencias arriba de 50 mil pesos no podrá retirarse la cantidad hasta después de 24 horas, lo que complica el panorama para las empresas.El presidente del IMCP indicó este es un límite muy reducido, considerando los movimientos que hacen algunas firmas.“No es conveniente, 50 mil pesos se van en nada. Es una medida muy drástica poner límites tan pequeños”, declaró.A esto se agrega que aquellos que recurrieron al efectivo al no poder hacer transferencias en plena contingencia posiblemente no podrán deducir esos gastos, si rebasaron los umbrales marcados por el SAT.Luis Eduardo Rodríguez, delegado estatal de Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el estado, advirtió que los límites de manejo de efectivo del SAT son claros y en este sentido hay poco margen de defensa para los usuarios. Sin embargo, exhortó a acercarse a pedir asesoría en caso de requerirla.Víctor Torres Ruiz, miembro del Colegio de Contadores, comentó que todavía hay lentitud en el SPEI.Gerentes de bancos que pidieron reservar su nombre por no estar autorizados para dar información mencionaron que las transferencias se efectúan con un retraso de hasta 20 minutos.Ante la emergencia Banxico señaló que más de 20 bancos han tenido que migrar a un sistema alterno de conexión de pagos interbancarios