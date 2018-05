Piden en Congreso indagar hackeo a fondo

Ciudad de México— Legisladores exigieron que el Gobierno mexicano indague exhaustivamente el ciberataque al software que conecta a los bancos con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios para que se deslinden responsabilidades y se evite otro suceso similar.Señalaron que uno de los aspectos a investigar es la corrupción para descartar la colaboración de personal en este delito.Para el vicecoordinador del PT-Morena, el senador Luis Humberto Fernández, es indispensable que en este caso no haya impunidad y que el Estado aplique sanciones equiparables a la magnitud del ilícito, pues de lo contario podría escalar a niveles difíciles de contener.Consideró que es un error tratar de ocultar una situación y llamó a la transparencia, la aceptación y el combate."Es muy importante tener una respuesta real y objetiva de este tipo de crímenes. Cuando se empezó con lo del huachicol, el Gobierno federal lo negó y lo minimizó, se les dijo que se iba a hacer generalizado", opinó."En este optimismo absurdo del Gobierno federal, que se aferra a ver lo positivo donde no lo hay, siguieron negando este problema, del tamaño de lo que hoy lo vemos. Si no hay una respuesta oportuna y determinada del Gobierno para detener estos delitos, vamos a ver cómo van a ir creciendo exponencialmente porque es un problema de rentas, que es lo que no entienden", añadió."Mientras genere dinero y no haya sanciones efectivas, no se dé una persecución real, esto va a ser el incentivo para que se generen más ataques de esta naturaleza. Urge que el Gobierno federal apoye al banco y a todos los bancos y a todos los que hacen transacciones en línea para perseguir y capturar a quienes están operando esto".El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en el Senado, Héctor Larios, refirió que es un problema grave, que debe indagarse hasta las últimas consecuencias, y pidió reforzar los sistemas."Lo que procede es que existan nuevos protocolos de revisión, de garantía y de seguridad, que esto funcione bien porque no se puede perder la confianza en el sistema de pagos, y yo creo que tiene que haber una investigación de la Policía cibernética porque sí es un tema incluso de seguridad nacional", expuso."El delito puede tener cómplices, los cómplices pueden estar en los bancos, pueden estar en cualquier lado, pero hay manera de investigar eso. Afortunadamente tenemos una muy buena Policía Federal cibernética"."Se detectó, pero tardó varios días en resolverse. Podemos decir en términos generales que no vulneró la confianza, pero sí es un tema delicado, que no puede nada más dársele vuelta a la página".Al respecto, el diputado perredista Agustín Basave resaltó que es un tema grave por la zozobra que causó en el pueblo mexicano."Es un asunto que debe movernos a la preocupación y a la ocupación a que se haga algo para evitar que se repitan estas cosas. Es un asunto delicado para todos los que tenemos una cuenta en el banco, pues nos pusimos a temblar un poquito cuando leímos la primera vez la noticia", apuntó."La investigación de este hackeo en particular si se deriva de que hubo algún problema de negligencia o de corrupción, pues entonces sí habrá que decir otras cosas. Yo esperaré a tener la información para pronunciarme en ese sentido".El Banco de México aceptó que la afectación al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) fue por un ciberataque; aunque omitió señalar el monto del daño, especialistas calculan que podría ascender a al menos 820 millones de pesos.