Inicia SAT multas por no declarar

El plazo ampliado para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2017 venció ayer, por lo que a partir de hoy el Sistema de Administración Tributaria (SAT) comenzará a enviar los requerimientos para quienes no cumplieron con la obligación.En Ciudad Juárez fueron 250 mil los obligados a cumplir con este requisito y las multas y sanciones para las personas físicas que no lo hicieron superan los 17 mil pesos.Gilberto Calles del Ángel, administrador del SAT, negó que se vaya a extender el plazo de nueva cuenta, por lo que por ser ayer el último día se cerraron las oficinas a las 8:00 de la noche, para garantizar que las decenas de contribuyentes que acudieron de último momento, alcanzaran a realizar el trámite.A nivel nacional cerca de 3.5 millones de contribuyentes presentaron la declaración, mientras que en lo local el funcionario dijo que se tardará al menos una semana en tener un corte.Sin embargo, dijo que eran unas 2 mil 500 personas físicas las que por día acudían a realizar el trámite.De acuerdo con datos del SAT, en esta frontera 250 mil personas están obligadas a presentar su declaración.María del Rosario Sifuentes, fue una de las que acudieron ayer a hacerlo, pues mencionó que por problemas presentados en la solicitud prellenada vía internet, fue necesario esperar varios días para corregir el problema en la información que aparecía en el sistema.La dependencia federal menciona que aunque se puede presentar la declaración con posterioridad, de existir un saldo a favor, es necesario pagar tanto el impuesto determinado, como la actualización y los recargos que en su caso procedan.Cuando un contribuyente no declara en el plazo establecido, el SAT emite requerimientos para que se cumpla con ello y en caso de que no se atienda el aviso, se hace acreedor a una multa de entre mil 400 a 17 mil 370 pesos, por cada una de las obligaciones no declaradas.

