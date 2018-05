Estados Unidos- Si Nikola Tesla viera que una reconocida empresa que está revolucionando la movilidad eléctrica tiene su apellido seguro se sentiría orgulloso.Hasta hace algunos años hablar de coches eléctricos era una idea futurista irreal, pero en 2003 Elon Musk y un grupo de ingenieros provenientes de GM decidieron adentrarse en este mercado y crearon Tesla Motors.3 años después presentaron el Tesla Roadster, un deportivo biplaza que atrajo la atención de los medios por su tecnología de baterías que prometía demasiado para aquella época.Con el paso de los años estos modernos vehículos han aumentado su popularidad, más ahora cuando la gente busca que su huella en el planeta deje menos efectos.Entre las razones para utilizarlos son:* No contaminan porque no queman combustibles ni expulsan gases* No hace ruido, no vibra y no emite calor* La recarga eléctrica es más barata que llenar el tanque con gasolina o diésel* Se pueden cargar en casa con enchufes convencionales* Reutilizan energía gracias a los frenos regenerativosAunque constantemente se están actualizando, hace unos días la compañía compartió un enigmático video que dejó a los internautas pensando.En el clip de un minuto de duración filmado en cámara lenta se puede observar como un Tesla Model X P100D arrastra a un avion Boeing 787-9 Dreamliner de Qantas por una pista de aterrizaje de Melbourne, Australia.La publicación viene acompañada del siguiente mensaje:"Esperenlo".Esto provocó que los seguidores de la compañía se cuestionaran el significado del clip.Aunque la mayoría coincidió que sólo se trata de una demostración de fuerza otros aprovecharon para burlarse y criticar.A una velocidad baja incluso un hombre puede empujarlo", escribió @PHosterFrancis.Así mismo un representante del portal Mobilegeeks, señaló que no hay nada inusual en un auto eléctrico remolcando un avión. El internauta analizó el rendimiento de los motores eléctricos del Model X de Tesla y escribió que "es obvio que este automóvil puede remolcar a un avión".Por otra parte, otros sugirieron que podría tratarse del desarrollo de un avión eléctrico.Aunque la compañía automotriz no aclaró las dudas, un comunicado por parte de la aerolínea reveló que se acababa de romper un nuevo récord mundial."Un auto completamente eléctrico remolcó con éxito el Dreamliner de 130 toneladas ¡Rompió un récord! Seguiremos colaborando con nuestros amigos de Tesla impulsado su innovación y sostenibilidad en la industria del transporte", se puede leer en una parte del texto.Para recompensar a los conductores de Tesla y a los viajeros frecuentes de Quantas la aerolínea regalará millas y suministro de soluciones de carga.Aunque no lo creas esta no es la primera vez que las dos empresas colaboran para realizar un video. En 2016 un avión de Qantas compitió con un Tesla Model S p90D en una pista de aeropuerto.En la carrera el auto alcanzó velocidades de 155 kilómetros por hora y el avión se acercó a los 140 nudos antes de despegar y ganar la carrera.Curiosamente hace poco la compañía aérea fue criticada por el Consejo Internacional de Transporte Limpio por su historial de contaminación.Como respuesta Quantas retiró su Boeing 747s y los remplazó por 787 que son más eficientes en combustible y vuelan distancias más largas.¿Te comprarías una automóvil eléctrico?LEER: Anuncia Elon Musk reorganización de Tesla