Ciudad de México— El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que un acuerdo sobre un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) demostraría que Estados Unidos puede evitar una confrontación abierta con China.El presidente Donald Trump no quiere "una guerra comercial, yo no quiero una guerra comercial, no espero una. Creo que todo esto se va a resolver, realmente lo creo, con el tiempo", dijo Kudlow en un evento realizado en Washington este martes."El primer paso aquí es el TLCAN. Creo que, si podemos llegar a un acuerdo para renovar el TLCAN y cambiar el TLCAN a nuestro gusto, eso realmente sería un muy buen tipo de base para avanzar".Los negociadores del TLCAN a nivel de alto rango político han estado trabajando con celeridad para lograr un acuerdo, en tanto el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, y Trump discutieron la posibilidad de alcanzar una rápida conclusión durante una llamada telefónica el lunes, de acuerdo con la oficina de Trudeau.El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, aumentó la presión sobre los negociadores la semana pasada, cuando dijo que necesitaría ser notificado sobre un acuerdo antes del 17 de mayo para darle al Congreso actual la oportunidad de aprobarlo.El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo hoy que no cree que se logre un acuerdo esta semana, lo que puede aplazar las conversaciones hasta fines de este año.La campaña electoral está cobrando impulso antes de que México elija un nuevo presidente el 1 de julio, lo que podría complicar las conversaciones desde un punto de vista político.Kudlow dijo que calcula que las probabilidades de que Estados Unidos, Canadá y México alcancen un acuerdo sobre un nuevo TLCAN son de solo 51-49."No quiero jugar las cartas de nadie", dijo Kudlow. "Están trabajando muy duro".Las conversaciones del TLCAN compiten dentro de una larga lista de prioridades de la administración Trump. La Casa Blanca está cada vez más preocupada por sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz con Corea del Norte y evitar una guerra comercial con China.El viceprimer ministro Liu He, principal asesor del presidente Xi Jinping para asuntos económicos, estará en Washington esta semana para hablar con la administración sobre las formas de resolver la disputa comercial entre los dos países.Kudlow, quien era parte de una delegación liderada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que visitó Pekín el 3 y 4 de mayo, dijo que las dos economías más grandes del mundo probablemente podrán evitar una guerra comercial e incluso lograr un acuerdo "muy pronto". La pregunta es si ese acuerdo será adecuado para que Trump desista de su amenaza de imponer aranceles chinos, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.