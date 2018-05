Pide Condusef eficiencia a Citibanamex

Citibanamex debería hacer un esfuerzo por mejorar su eficiencia en este periodo de contingencias en el sistema financiero, aseguró Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).Consultado sobre la afectación que han tenido los clientes de nómina de Citibanamex esta mañana, porque no recibieron en sus cuentas sus salarios por retrasos en el sistema del banco, el funcionario señaló que las instituciones financieras más grandes del País no están respondiendo con más eficiencia.Planteó que Citibanamex tiene 8 millones de cuentas de nómina, por lo que es el segundo banco en este segmento, luego de BBVA Bancomer, así como 4.3 millones de tarjetas de crédito."En esta contingencia creo que sí debería de hacer un esfuerzo por mejorar su eficiencia dado que no basta con saber que la situación se regularizará hacia el mediodía", indicó."Si bien es cierto que el dinero de la gente está asegurado, la gente está acostumbrada a que el depósito de su nómina le cae en la madrugada; yo creo que en este momento las instituciones más grandes del País deberían estar respondiendo de la forma mas eficiente posible", agregó.Recalcó que los clientes de Citibanamex requieren certidumbre del segundo banco más grande del País."En estos momentos la atención y el servicio que pueden brindar en Banamex y Bancomer ayuda a paliar mucho la contingencia del sistema del sector financiero", declaró.El funcionario descartó que funcione una demanda colectiva de los clientes que por las fallas de Citibanamex del domingo pasado y de hoy no han podido tener acceso a su dinero.Di Costanzo sostuvo que es difícil argumentar y comprobar las afectaciones, y que la demanda colectiva funcionaria si no hubiera acceso a los recursos de forma definitiva.Lo que secunde ahora, es que las operaciones son lentas, pero al final, el usuario sí tiene acceso a su dinero.

