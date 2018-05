Cargando

Nueva York- El presidente de Tesla, un emprendedor y exitoso hombre de negocios que se ha caracterizado por sus excentricidades como enviar una nave al espacio junto con una unidad de su automóvil eléctrico, el más rápido del mundo, pretender llegar a Marte en el 2024, y está próximo a diseñarse un dragón cibernético, tiene que hacer ajustes en las finanzas de su compañía.Elon Musk dijo en un correo electrónico que estaba "aplanando la estructura de gestión para mejorar la comunicación", combinando funciones y recortando actividades "no vitales para el éxito de nuestra misión".El presidente ejecutivo de Tesla Inc. dijo el lunes a los empleados que la compañía está en una "reorganización completa", cuando enfrenta problemas de producción, el éxodo de ejecutivos y dos accidentes la semana pasada de sus autos eléctricos autónomos. La compañía confirmó el texto del que informó previamente el Wall Street Journal.Las acciones de Tesla cayeron el lunes un 2,9 por ciento a 291,97 dólares.Tesla dijo la semana pasada que Doug Field, vicepresidente senior de ingeniería, se tomaba un descanso para recuperar energía.Ejecutivos de alto rango de Tesla se han ido o han reducido su tiempo de trabajo. Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet Inc., dijo el domingo que Matthew Schwall se había unido a la compañía desde Tesla, donde era el principal contacto técnico del fabricante de automóviles eléctricos con los investigadores de seguridad de Estados Unidos.Luego de que se popularizara la serie de fantasía medieval 'Game of Thrones', cientos de fans desearon tener un enorme animal volador al igual que Daenerys Targaryen, mejor conocida como 'La madre de los dragones', protagonizada por la actriz Emilia Clarke.Pero no, los dragones no existen, al menos no como los pintan en el programa estadounidense.Tomando esto en cuenta, Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, decidió ser el primero en ponerse manos a la obra para traer la fantasía a la vida real.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.