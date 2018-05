México, Canadá y Estados Unidos se encuentran en la parte final de renogociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y pese a la incertidumbre que existe de que Estados Unidos salga del TLCAN, para el premio Nobel de Economía en 2000, James J. Heckman, resulta inimaginable."Lo que busca Donald Trump es negociar de una manera no trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, sino negociar de manera separada con cada país, pero no creo que elimine el TLCAN ya que dañaría mucho a los estadounidenses".Si bien hay un escenario de incertidumbre, Heckman dijo que la industria manufacturera se ha beneficiado de la mano de obra mexicana y hay fuerzas económicas que impedirían una salida del acuerdo comercial.La presión para llegar a un pacto aumentó la semana pasada luego de que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que necesitaba ser notificado de un nuevo TLCAN el 17 de mayo para que el Congreso pueda aprobarlo.Uno de los temas "espinosos" en la renegociación del TLCAN son las reglas de origen, que tocan principalmente al sector automotriz y el porcentaje necesario para que un vehículo sea comprado en Estados Unidos sin impuestos de por medio.La norma de origen actual exige que el 62.5 por ciento de las partes del vehículo que se ensambla deben provenir de Norteamérica. En marzo de 2017, el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, dijo que sería una prioridad de su administración endurecer las reglas de origen, ya que de acuerdo con el presidente de EU "México se ha beneficiado de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Los déficits comerciales son enormes y hay poca ayuda en la frontera, y eso debe cambiar, ahora".La semana pasada el equipo de Estados Unidos regresó a la contrapropuesta que le hizo México sobre la regla de origen automotriz, a fin de someterla a ajustes, dijo el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach.A tres días de haber presentado la propuesta, la cual sugiere un nivel de 70 por ciento al contenido regional, comentó que el gobierno estadunidense acordó en analizarla y después hacerle los ajustes pertinentes."Quizá él está destruyendo la base de una potencial estabilidad, pero Trump se mueve más hacia una posición central, lo cual es natural porque lo que busca es el éxito".Pese a lo que Trump ha señalado una y otra vez en torno al sector automotroz, las exportaciones de productos electrónicos, como celulares y computadoras, supera a la de vehículos y autopartes. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2016 el 35 por ciento de las exportaciones mexicanas se generaron en las industrias relacionadas con manufactura de electrónicos, mientras que el 25 por ciento fue en el sector automotriz.El laureado con el Nobel por su investigación en la diversidad y heterogeneidad de la microeconomía, Heckman considera que el presidente de Estados Unidos se está moviendo hacia una posición más central y todos sus movimientos van dirigidos a ello."Quizá él está destruyendo la base de una potencial estabilidad, pero Trump se mueve más hacia una posición central, lo cual es natural porque lo que busca es el éxito", dijo en entrevista en la Sexta Reunión de Premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania.La primera ronda de negociaciones para 'modernizar' el TLCAN inició el 16 de agosto de 2017, en la cual se incluyó a grupos de trabajo de reglas de origen, soluciones comerciales para antidumping y subsidios, transparencia y anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, servicios financieros e inversión.Otros temas que se abordaron fueron comercio transfronterizo de personas, comercio digital, telecomunicaciones, textiles, manipulación cambiaria, empresas propiedad del Estado, buenas prácticas regulatorias, textiles, bienes, telecomunicaciones y entrada temporal de personas.Y a tan sólo unos días de haber comenzado la renegociación del TLCAN que entró en vigor en 1994 y que ha sido la base de la actividad comercial de un cuarto de la economía mundial Trump dijo que no ve que se pueda alcanzar un acuerdo entre México, EU y Canadá, recurriendo así a una amenaza que ha sido parte de su retórica.La segunda ronda del TLCAN tuvo lugar del 1 al 5 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, en la cual, de acuerdo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, "hay un grupo de temas que por su naturaleza de ventajas automáticas para los tres países han avanzado a una ritmo mucho más veloz", así dijo en conferencia de prensa, además de reconocer que entre los temas con más avances está la cooperación entre Pequeñas y medianas empresas (Pymes), telecomunicaciones, facilitación de comercio y obstáculos técnicos al comercio.En tanto que en temas de industria energética, dijo que no hay grandes diferencias entre los equipos negociadores. Cabe señalar que a pesar de que en esta ronda los negociadores hablaron de avances en temas específicos, en los temas "espinosos" –como son las reglas de origen, derechos laborales y déficit comercial- aún no hay propuestas claras.En la séptima rondadel TLCAN se cerraron tres capítulos para un total de seis y cuatro anexos sectoriales: buenas prácticas regulatorias, transparencia, y medidas sanitarias y fitosanitarias.Entre estos siete capítulos está el de telecomunicaciones, el de comercio digital, el de obstáculos técnicos al comercio, el de energía, empresas propiedad del Estado y sector financiero.En total ha sido siete rondas en las que se ha tratado el futuro del TLCAN con los líderes comerciales de Canadá, México y Estados Unidos, sin embargo el tiempo para concretizar la renegociación está por terminar y aún hay temas 'polémicos' que no se han resuelto. Actualmente los tres países que conforman el TLCAN se encuentran en la octava ronda de engociaciones.Este lunes el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que ninguno de los asuntos polémicos para un nuevo TLCAN parece haberse resuelto, lo que reduce las probabilidades de cumplir con un plazo del jueves para notificar a legisladores estadounidenses de un acuerdo comercial.Si la notificación no se envía antes del 17 de mayo, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que el Congreso probablemente no tendría tiempo suficiente para aprobar una actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de elecciones legislativas de noviembre.Incluso con la ley conocida como 'fast track' o vía rápida, los acuerdos comerciales requieren largos períodos de notificación antes de que puedan ser firmados por el presidente y considerados por los legisladores. El Congreso tiene menos días legislativos este año por los comicios.Hablando en el National Press Club, Ross dijo este lunes que no creía que ninguno de los "grandes temas candentes" se haya resuelto, incluyendo reglas de origen para autos, asuntos laborales, demandas de Estados Unidos para una renegociación en cinco años y cambios importantes al sistemas de solución de controversias.Una portavoz del representante comercial respondió a la pregunta de si los tres ministros se reunirían nuevamente esta semana: "No tenemos anuncios en este momento". En la octava ronda del TLCAN las cosas avanza y la incertidumbre continúa.Trump y la política económicaEn cuanto a la política económica del presidente de Estados Unidos, Heckman considera que es "inconsistente y volátil", y le sorprende cómo el mundo reacciona a cualquier declaración de éste."Lo que intenta mostrar es una posición conservadora que demuestre que protege la economía interna, sin embargo no hemos visto mucha evidencia de ello".Hemos visto que no hay reformas, el sistema médico falló y no está claro si va a haber pronto una política de reducción de impuestos, señaló Heckman."El presidente de EU no sabe tampoco trabajar con el Congreso, él se ha convertido en una especie de presidente libertario, es decir que se rige por sus propios deseos. Ya ha dividido demasiado al país".En entrevista, el economista y profesor de la Universidad de Chicago expuso que el desarrollo económico mostrado por México puede mejorar, sin embargo hay una gran cantidad de aspectos que aún preocupan como es el caso de la corrupción, la inseguridad y la sobrerregulación.El trabajo de James J. Heckman se ha dedicado al desarrollo de una base científica para la evaluación de la política económica, con especial énfasis en los modelos de individuos y grupos desagregados, y a los problemas y posibilidades creadas por la heterogeneidad, la diversidad y la inobservancia de los estados contrafactuales.Su investigación ha dado a los responsables de políticas internacionales nuevos conocimientos sobre áreas como la educación, la capacitación laboral, la importancia de contabilizar el equilibrio general en el análisis de los mercados laborales, la ley contra la discriminación y los derechos civiles.Este artículo se publicó orginalmente en Huffington Post México