Operan 20 bancos en sistema alterno

Ciudad de México— Más de 20 bancos han tenido que migrar a un sistema alterno de conexión a pagos interbancarios por la situación actual, por lo que sus operaciones tardan hasta 15 minutos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).Hasta ahora no existen clientes afectados por las fallas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), aunque sí existió la intención de llevarse dinero de algunas instituciones.En la semana del 26 de abril, tres de los software que proveen empresas externas a cinco bancos para que se conecten al SPEI fueron vulnerados.Esto fue con la intención de transferir dinero de cuentas pertenecientes a los bancos (no de los clientes) a otras cuentas para ser retirados.Aunque el Banco de México no los ha confirmado, fuentes cercanas al caso aseguran que Banorte, Banjército, Banco del Bajío y una casa de bolsa fueron cuatro de los afectados.Para evitar riesgos y permitir que los clientes de la banca sigan operando, estos bancos y otros, que en total suman 20, se conectaron a un sistema alterno que proporciona Banxico para tener acceso al SPEI y permitir las operaciones bancarias de los usuarios."Poco más de 20 han migrado al esquema de operación alterna. Las instituciones afectadas y otras que tenían el servicio con estos proveedores (los afectados), como un mecanismo preventivo para evitar que tuvieran alguna afectación o se vieran involucrados en algunas de estas vulnerabilidades", respondió el área de comunicación del Banco de México.Los bancos más grandes del sector no requieren de proveedores externos, pues tienen su propio sistema. Sin embargo, han migrado al alterno para dar seguridad a sus operaciones.Según el Banco central, aún cuando tengan su sistema interno prefieren pasarse al sistema de operación alterna para revisar y asegurarse que su sistema es seguro, como manera preventiva.La otra razón de migración es cuando un banco tiene operaciones con otro que recibía el servicio del proveedor expuesto.Al conectarse el sistema de Banxico, las transferencias que ordenan los clientes se concretan pero en un lapso de 10 a 15 minutos.Banco de México sostuvo que hubo intencionalidad de transferir recursos, aunque se abstuvo de informar el monto."No hay nada confirmado, las cifras que se han manejado no son correctas", respondió.Además, recordó que no hay afectación para los clientes."Estos incidentes no afectaron a los clientes. No hay una preocupación para los clientes que nosotros tenemos que comunicar", mencionó el Banxico.