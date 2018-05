Ciudad de México— Desde 2014, Oxxo no sólo rebasó en número de sucursales a toda la banca junta del país, sino que año con año la diferencia se amplía cada vez más.Mientras que en 2014 la división comercial de Femsa Comercio contaba con 12 mil 812 tiendas, toda la red bancaria tenía 12 mil 698, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que implicó una diferencia de 114, equivalente al 0.9 por ciento.Al cierre de 2017, la diferencia se amplió 29 por ciento, al tener Oxxo 3 mil 723 unidades más que los bancos, es decir, 16 mil 467 contra 12 mil 744.Durante 2018, esa ventaja tuvo otro crecimiento -aunque cabe precisar que el registro más reciente de la CNBV es a febrero y el de Oxxo es a marzo- con una diferencia de 4 mil 71 unidades, un 32 por ciento más.Desde 2009, Oxxo se convirtió en corresponsal bancario y actualmente recibe pagos y depósitos a tarjetas de crédito y de débito de instituciones como BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, Santander, Inbursa, HSBC y Scotiabank.En esta plataforma la división de Femsa acaparó el 37 por ciento de los 44 mil 486 corresponsales registrados a diciembre de 2017 en la CNBV, al tener 16 mil 467 sucursales en esa fecha.La CNBV no tiene un desglose reciente por corresponsal bancario por nombre de empresas, por lo que sólo se pudo constatar la información de Oxxo, por los reportes financieros de Femsa.Pero Oxxo no solo figura dentro de la banca como corresponsal, ya que en alianza con Citibanamex, lanzó en febrero de 2014 su tarjeta de débito Saldazo.

