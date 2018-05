'Ningún tema candente' del TLCAN se ha resuelto: Ross

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo este lunes que ninguno de los asuntos polémicos para un nuevo TLCAN parece haberse resuelto, lo que reduce las probabilidades de cumplir con un plazo del jueves para notificar a legisladores estadounidenses de un acuerdo comercial, escribió Reuters.Si la notificación no se envía antes del 17 de mayo, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que el Congreso probablemente no tendría tiempo suficiente para aprobar una actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de elecciones legislativas de noviembre.Incluso con la ley conocida como 'fast track' o vía rápida, los acuerdos comerciales requieren largos períodos de notificación antes de que puedan ser firmados por el presidente y considerados por los legisladores. El Congreso tiene menos días legislativos este año por los comicios.Hablando en el National Press Club, Ross dijo este lunes que no creía que ninguno de los "grandes temas candentes" se haya resuelto, incluyendo reglas de origen para autos, asuntos laborales, demandas de Estados Unidos para una renegociación en cinco años y cambios importantes al sistemas de solución de controversias."Los grandes asuntos como ese todavía se están trabajando. Y esos son temas muy complejos, en particular las reglas de origen, por lo que eventualmente se reducirá a cada coma, punto y coma, todo, antes de que podamos determinar si es algo factible", dijo Ross.Los ministros de comercio del TLCAN fracasaron en intensas conversaciones la semana pasada para llegar a un consenso sobre las importantísimas normas de contenido automotor, y acordaron reanudar pronto las negociaciones.Un acuerdo sobre autos se considera crucial para el resto de una actualización del TLCAN.El primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron este lunes y discutieron la posibilidad de llevar las conversaciones del TLCAN a una "conclusión rápida", dijo la oficina de Trudeau.No hay planes definitivos para que el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se reúna esta semana con el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, o la canciller canadiense, Chrystia Freeland, pero los equipos de negociación de los tres países aún se reúnen."La pelota está en su cancha", dijo un funcionario del gobierno mexicano sobre los estadounidenses cuando se le preguntó sobre los próximos pasos para las conversaciones del TLCAN.Una portavoz del representante comercial respondió a la pregunta de si los tres ministros se reunirían nuevamente esta semana: "No tenemos anuncios en este momento".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.