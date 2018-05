Arma Infonavit 'bolsa' inmobiliaria

La subdelegación de Infonavit en Ciudad Juárez activará en su portal la bolsa inmobiliaria para que los derechohabientes que califiquen para el programa Cambiavit puedan consultar y ofrecer sus viviendas.Jaime Flores Castañeda, subdelegado de la dependencia en la localidad, comentó que todavía no están totalmente definidas las reglas de operación.Indicó que la bolsa está ya disponible en algunos estados de la República y el resto de las regiones se irá sumando de manera paulatina.Flores Castañeda mencionó que el Instituto recuperará las viviendas de los cuentahabientes que dejen su casa para migrar a otra dentro de este nuevo esquema y la pondrán en el mercado.Refirió que hasta el momento no se han acercado a preguntar sobre la operación, pero resaltó que es una de las alternativas más solicitadas.“Es muy frecuente que los derechohabientes vengan a exponer este tipo de casos, que ya necesitan una vivienda más grande y hace unos meses no teníamos está alternativa”, refirió.El subdelegado comentó que Cambiavit está diseñado para que los acreditados cubran sus nuevas necesidades, las cuales pudieron cambiar por tener un nuevo lugar de residencia, reubicación de la fuente de empleo o más integrantes en la familia.Jaime Flores destacó que incluso si una persona se muda de ciudad y aquí tiene activo un crédito Infonavit puede recurrir a este programa para adquirir casa en donde se mudará.El funcionario comentó que las delegaciones y subdelegaciones están sosteniendo reuniones con las áreas que llevarán específicamente este programa y reiteró que los cuentahabientes pueden ya acercarse a pedir información.César Domínguez Guzmán, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dijo que esta alternativa puede generar mucho negocio al gremio.Sin embargo, mencionó que todavía falta definir bien las reglas de operación.Cambiavit fue lanzado el pasado lunes por el Infonavit a nivel nacional.Este ofrece la posibilidad de cambiar de casa sin alterar las condiciones de crédito o incluso aumentar el monto del financiamiento.

