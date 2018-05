Detectan transferencias 'fantasma' en bancos

Ciudad de México— En las últimas semanas, cinco instituciones financieras han tenido incidentes con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que provocaron transferencias de dinero no autorizadas, afirmó Lorenza Martínez Trigueros, directora general de sistemas de pagos y servicios corporativos del Banco de México.Varios bancos vieron “grandes retiros de efectivo” como resultado de la vulnerabilidad, agregó Martínez.Sin embargo, el dinero de los clientes no estuvo comprometido, porque las transferencias de dinero se dieron en cuentas falsas.Las transferencias se originaron por problemas de las aplicaciones que tienen contratados bancos y otras instituciones financieras para conectarse al SPEI que controla el Banco de México.“Hubo transferencias no autorizadas y a raíz de eso se hizo la migración al sistema alterno”, señaló Martínez Trigueros.La funcionaria no precisó el nombre de las instituciones financieras afectadas, ni el monto o el número total de transacciones no autorizadas que se registraron en las cinco empresas vulneradas.“Es un monto muy reducido con respecto a las operaciones diarias, sin embargo la preocupación es que ocurrieron estas transacciones”, señaló.Las instituciones afectadas están trabajando con la Procuraduría General de la República para determinar si delincuentes ayudaron a orquestar el ataque, pero Banxico no participó en esas investigaciones, dijo Martínez en entrevista con Bloomberg.Los pagos con tarjetas Citibanamex, cajeros automáticos y la banca móvil de la firma presentan fallas en la Ciudad de México esta tarde, informó Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de servicios Financieros (Condusef).“Nuestro monitoreo de redes lo está reportando. Además, intenté pagar en TPV con (tarjeta) Citibanamex y no pasó la operación”, indicó.Los retrasos que se presentan en las operaciones bancarias realizadas por internet continuarán las próximas dos semanas, advirtió Martínez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.