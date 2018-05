Washington— Estados Unidos, Canadá y México se están enfocando en reescribir las reglas automotrices en el centro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mientras los negociadores enfrentan plazos difíciles en un año electoral.Esto aumenta la posibilidad de cambios menos drásticos en otras partes controvertidas del Tratado, según fuentes cercanas a las conversaciones, publicó el diario The Wall Street Journal.La publicación indicó que un asesor republicano en el Congreso habló de la posibilidad de que los negociadores lleguen a un acuerdo "skinny" en el TLCAN, que incluiría una reescritura minuciosa de las reglas que rigen qué automóviles y autopartes pueden comercializarse dentro del bloque sin incurrir en aranceles.Además, dos funcionarios de la industria señalaron que esperan un acuerdo sobre nuevas reglas automotrices antes de que los otros objetivos de la Administración Trump para la revisión del TLCAN sean abordados en la mesa de negociaciones.En tanto, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo ayer en Washington que México no sacrificará la calidad de un acuerdo balanceado en la mesa del TLCAN a cambio de concretarlo en el menor tiempo posible."La calidad del acuerdo y el balance del acuerdo tienen que mantenerse. No vamos a sacrificar balance y calidad por tiempo", aseguró al llegar a una reunión bilateral con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.Tanto Guajardo como Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, indicaron que no tenían prisa para llegar a un acuerdo sobre el pacto comercial a mediados de mayo.Mencionaron que las negociaciones a nivel de staff continuarán el lunes, mientras los Ministros permanecen en contacto por teléfono e informan a los funcionarios de la industria y el Gobierno de sus países sobre el progreso."Estamos al tanto de los calendarios, sabemos que la incertidumbre no es buena para los mercados, pero y que está en el interés de los tres Gobiernos en aterrizar las soluciones", indicó Guajardo, al salir de la reunión trilateral."Nuestros negociadores, los diferentes grupos estarán reuniéndose el sábado (hoy) y el lunes... Y nosotros los Ministros... estaremos pendientes sobre cuándo programamos la siguiente reunión", agregó Guajardo a los periodistas afuera de la Oficina del Representante Comercial de EU.Apenas el jueves, el presidente de la Cámara Baja de EU, Paul Ryan, impuso el 17 de mayo como la fecha límite para lograr un acuerdo que pueda ser aprobado por ambas Cámaras del Capitolio este mismo 2018.

