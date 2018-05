Monterrey— Para pagar sus impuestos en México, los contribuyentes invierten cada año, en promedio, 241 horas, que equivalen a 12 días, estima un estudio de la consultora internacional PriceWaterhouseCoopers y el Grupo del Banco Mundial.Revela que para cumplir con el pago de sus impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el país los contribuyentes requieren 38 por ciento más horas que sus similares de Estados Unidos y 84 por ciento más que los de Canadá."Esas horas o días extras que los mexicanos invertimos cada año para cumplir con nuestras obligaciones fiscales es equivalente a 12 días de vacaciones", afirma Gonzalo Alonso, presidente ejecutivo de CuentasOk, una plataforma que lanza soluciones tecnológicas para facilitar el pago de impuestos.Este promedio está apenas arriba del mundial de 240 horas que tienen las 190 economías que analizó el estudio de la consultora y el Grupo del Banco Mundial, siendo este último una organización que fomenta políticas de combate a la pobreza.Alonso descartó que la tecnología ayude mucho a los contribuyentes, sin que primero no cambien aspectos culturales."La tecnología no puede trascender cuestiones culturales, como no podrá evitar que una gran parte de mexicanos esté el último o penúltimo día desesperado en el portal del SAT para presentar su declaración anual (y con ello, que se pueda saturar o caer el sistema)".El tiempo para el pago de impuestos al ingreso corporativo en México es de 102 horas al año, mientras que a nivel mundial es de 61 horas.En el caso del pago de impuestos que hacen personas físicas, el tiempo que gastan en México es de 39 horas al año, por abajo del promedio mundial de 87 horas.Los trámites relacionados con el impuesto al consumo implican para los mexicanos 100 horas anuales de su tiempo, por encima de las 92 horas que gastan, en promedio, los contribuyentes a nivel mundial.En Estados Unidos, el promedio de horas para el pago de todas las contribuciones es de 175 horas al año, mientras que en Canadá es de 131 horas.Alonso comenta que plataformas como CuentasOk lanzan nuevos esquemas de procesamiento y pagos digitales."Son capaces de sincronizarse en tiempo real con el SAT y los bancos, automatizando tareas simples para una máquina, pero complejas para un humano, como cobranza, pago de nóminas, pago a proveedores, timbrado de CFDIs, y sobre todo la captura de facturas recibidas y emitidas".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.