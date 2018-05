A Trump se le acaba el tiempo en el TLCAN

Cuando le resta poco menos de una semana para llegar a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) los negociadores de Estados Unidos, Canadá y México tienen mucho trabajo para concluir el acuerdo y les queda poco tiempo, señala The Washington Post.Aunque el problema más grande está apareciendo en el panorama: ¿Qué decisión va a tomar Donald Trump?Si los negociadores no se ponen de acuerdo, eso significará sencillamente que el pacto, que tiene 24 años de antigüedad, seguirá vigente sin cambios. De cualquier manera, Trump sigue teniendo la opción de actuar unilateralmente y sacar a Estados Unidos del tratado, además de que continúa con su retórica hostil contra México que sugiere que eso es una posibilidad real, incluyendo la diatriba que lanzó anoche en Indiana.La posibilidad de que Trump de por terminado el pacto es tan seria que el senador republicano Pat Toomey de Pennsylvania, le ha advertido al presidente en un editorial que publicó Wall Street Journal que “salirse del NAFTA a través de una orden ejecutiva podría ser dañino económicamente y sería inconstitucional”.Las negociaciones entre los funcionarios comerciales se han estancado debido a las reglas de manufactura automotriz.Específicamente, los representantes estadounidenses están exigiendo salarios más altos para los trabajadores que laboran al sur de la frontera y un estándar mínimo sobre el número de partes que deben fabricarse en este país.Los negociadores estuvieron de acuerdo de manera general, pero aún tienen que concretar los detalles. Hay otros temas que también están pendientes, incluyendo el destino de un sistema de arbitraje que tiene como prioridad los intereses comerciales y las tarifas propuestas por Estados Unidos sobre las importaciones de la producción.El presidente de la Cámara, Paul Ryan, dijo esta semana que necesita tener alguna noticia sobre el tratado para que el Congreso pueda votarlo.El presidente ha tratado de introducir al debate algunas demandas como el muro fronterizo y un freno a la inmigración. Hace tres semanas, Trump amenazó explícitamente con exigir la colaboración mexicana en esos puntos para cerrar el trato.¿El presidente dejará a un lado su preocupación por la frontera y aceptará una nueva versión del tratado con México, aunque los términos sean favorables?Tomando en cuenta la manera de reaccionar de Trump, podría decidirse por cualquiera de las dos cosas, sólo hay que considerar su retiro del Acuerdo TranPacífico, el Acuerdo Climático de París y hace una semana, el Acuerdo Nuclear con Irán.Aunque la administración de Trump ha hecho algunas excepciones, como las tarifas de acero y aluminio que están en proceso de negociación y el acuerdo comercial con Corea del Sur, en los que Trump ha aceptado menos de lo que inicialmente requería, mostrando que “tal vez, su gobierno no sean tan duro como creemos”, le comentó la exnegociadora comercial Wendy Cutler a Bloomberg.El día de hoy, Trump está preparado para escuchar a los directores generales de la industria automotriz, que están ansioso por salvar el tratado.

