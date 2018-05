Europa no es vasallo de EU: Francia

Los países europeos deberían presionar con más fuerza al gobierno de Donald Trump sobre el acuerdo nuclear con Irán y no actuar como "vasallos" de Estados Unidos, dijo el viernes el ministro de Finanzas de Francia.Pero la canciller alemana Angela Merkel dijo que el retiro estadounidense del acuerdo no es motivo para descartar totalmente la alianza transatlántica.Los gobiernos europeos están buscando la manera de salvar miles de millones de dólares en comercio que se perderían debido a la decisión de Trump de volver a imponer sanciones. Trump sostuvo que el acuerdo de 2015 hacía demasiadas concesiones a Irán al levantar las sanciones.Europa no debería aceptar que Washington sea el "policía económico del mundo", explicó Bruno Le Maire en declaraciones a la emisora de radio Europe-1."¿Queremos ser vasallos que obedecen las decisiones de Estados Unidos y se aferran a sus faldones, o queremos decir que tenemos nuestros intereses económicos y pensamos que seguiremos comerciando con Irán?", se preguntó el funcionario.Merkel se expresó en tono más moderado."Este es un suceso grave, tenemos que decirlo, pero no es una razón para poner en entredicho toda la alianza transatlántica", dijo el viernes en Muenster, en el oeste de Alemania.Reconoció que es incierto "en qué medida podemos mantener vivo este acuerdo (nuclear) si una gran potencia económica no es parte de él".Los jefes de la diplomacia de Irán, Francia, Gran Bretaña y Alemania prevén reunirse la semana próxima para decidir los próximos pasos.Le Maire propuso la creación de un organismo europeo que tenga los mismos poderes que el Departamento de Justicia estadounidense para sancionar a empresas extranjeras por sus prácticas comerciales.Como resultado de las nuevas sanciones, las empresas en el mundo que sigan haciendo negocios con Irán podrían ser sancionadas con multas en Estados Unidos y con la prohibición de usar los bancos estadounidenses.

