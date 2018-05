A punto del colapso, ZTE por nueva guerra fría

No se trata de Apple ni de Huawei, la primera víctima de la guerra fría en la tecnología de alto nivel entre Estados Unidos y China podría ser el fabricante más importante de aparatos electrónicos que haya habido.La empresa china ZTE dio a conocer este miércoles que detuvo “importantes actividades operativas” después que la administración Trump le prohibió el mes pasado que usara componentes elaborados en Estados Unidos.La negociación de las acciones de la empresa ha estado suspendida desde hace semanas. Hace unos días, le instruyó a sus empleados, de acuerdo a nuevos lineamientos revisados por The New York Times, que traten de calmar a sus ansiosos clientes y que eviten discutir con ellos sobre la tecnología estadounidense, a la cual, la empresa no tendrá acceso en los próximos siete años.ZTE es uno de los proveedores de tecnología más exitosos de China a nivel internacional, genera aproximadamente 17 billones de dólares de ingresos anuales, pero ahora está enfrentando una sentencia de muerte.El Departamento de Comercio bloqueó su acceso a los componentes estadounidenses hasta 2025, argumentando que la empresa no castigó a sus empleados que violaron los controles comerciales en contra de Irán y Corea del Norte.La empresa cuenta con 75 mil empleados y hace negocios en más de 160 países. Es el vendedor de teléfonos inteligentes que ocupa el cuarto lugar en Estados Unidos.En 2011, este fabricante de aparatos electrónicos puso a la venta su primer teléfono inteligente en el mercado estadounidense. En dos años, se convirtió en uno de los mejores cinco vendedores en ese país, enfocándose mayormente en las personas que querían un teléfono pero no deseaban un contrato largo con alguna compañía telefónica.Incluso en China, la empresa no ha tenido un gran éxito vendiendo teléfonos inteligentes.La empresa detectó rápidamente que los estadounidenses preferían teléfonos grandes, por lo que les ofreció unos aparatos baratos y con pantallas grandes, aunque no tenían las más alta resolución.Para consolidar su marca, ZTE patrocinó a varios equipos de la Asociación Nacional de Basquetbol. En febrero, la empresa y los Cavaliers de Cleveland celebraron el Año Nuevo Chino con un partido contra los Nets de Brooklyn.El pasado viernes, los directivos de ZTE enviaron un correo electrónico a sus empleados para actualizar la información acerca de los esfuerzos que está haciendo la empresa para reconciliarse con Washington.“Hasta el camino más largo tiene un final. La noche más larga termina con el día. Mantengámonos decididos, confiados y llenos de esperanza”.