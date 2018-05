Quiere Trump medicinas caras en todo el mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que este viernes dará a conocer su estrategia para disminuir los precios de los medicamentos de prescripción, aunque su idea no va a ser muy popular en el extranjero: pretende disminuir los precios en el país y forzar a que haya precios más altos en los países extranjeros que usan sus sistemas de salud pública para que las medicinas sean más asequibles, informó The New York Times.Este martes, Trump provocó el enojo de sus aliados europeos al retirarse del acuerdo nuclear con Irán. La amenaza de imponer tarifas sobre el acero y aluminio afectó las relaciones con otros países desarrollados.Y ahora, la administración sugiere políticas que podrían afectar los bolsillos de algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos.“Vamos a terminar con los que han abusado de este país en todo el mundo”, declaró Trump en una reunión que tuvo con ejecutivos de las empresas farmacéuticas en su primer mes como mandatario. Los controles de los precios extranjeros, dijo, reducen los recursos y las farmacias estadounidenses tienen que financiar la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos.El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca dijo que los márgenes de ganancias en los medicamentos de marca en Estados Unidos son cuatro veces más altos que los que están en los mercados más regulados de importantes países europeos y Japón.Estados Unidos necesita “solucionar el problema de raíz: los países extranjeros desarrollados que pueden pagar medicamentos novedosos, abusan al establecer precios en niveles injustamente bajos, dejando que los pacientes estadounidenses tengan que pagar la innovación que disfrutan los pacientes extranjeros”.Sin embargo, los demócratas han considerado que es ingenuo que las empresas farmacéuticas estadounidenses puedan disminuir los precios en Estados Unidos si pueden aumentar el precio en el extranjero.“Absolutamente, no existe razón para creer que las políticas comerciales diseñadas para incrementar los precios de los medicamentos en el extranjero darán como resultado el equivalente o algún decremento de precios en Estados Unidos”, dijeron seis demócratas de la Cámara, encabezados por las representantes Jan Schakowsky de Illinois y Rosa DeLauro de Connecticut, en una carta reciente que enviaron a Trump.Personas que trabajan en esa industria dijeron que era improbable que los consumidores vayan a ver una reducción significativa en los precios de las medicinas antes de fin de año.Estados Unidos puede presionar a los países extranjeros a través de la diplomacia y negociaciones comerciales. En su reporte anual sobre los derechos de la propiedad intelectual alrededor del mundo, el representante comercial de Estados Unidos criticó el mes pasado los precios de medicamentos y políticas de reembolso de Canadá, Corea del Sur, Japón, India, Turquía, Nueva Zelanda y varios países de la Unión Europea, diciendo que no reconocen adecuadamente el valor de las medicinas innovadoras.Los socios comerciales de Estados Unidos deben “contribuir a la investigación y desarrollo de nuevas curas y terapias”, dice el reporte, haciendo eco de la afirmación de Trump de que los precios extranjeros “son muy injustos para este país”.

