Atoran 6 temas a TLCAN

Ciudad de México— La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está atorada por seis temas complicados, según una fuente cercana a las negociaciones que se encuentra en Washington.Se tratan, según la fuente, de la Cláusula de Terminación (Sunset), las reglas de origen para el sector automotor, la estacionalidad para productos agrícolas y los capítulos 11,19 y 20, que se refieren a mecanismos de solución de controversias.Una vez que éstos se resuelvan, dijo la fuente, se acomodará el resto de los que faltan por cerrar."En la medida que los seis temas más complejos se resuelvan, el resto de los temas se deberían de acomodar relativamente rápido. El gran reto que tenemos como negociación es destrabar estos asuntos, que son los mismos que nos están frenando desde agosto del año pasado", explicó.Desde el lunes pasado, la mayor parte de la atención se ha centrado en la resolución de las reglas de origen para autos, donde México presentó una propuesta que pretende conciliar entre las ideas presentadas por EU y Canadá. Sin embargo, el involucrado dijo no estar familiarizado con los términos exactos de la propuesta."Se busca un acuerdo durante la primera mitad de mayo, así que durante los próximos 10 días está todavía la oportunidad de buscar avanzar en la negociación, pero para eso se requiere primero lograr un consenso en todos los temas", explicó.Según el centro de investigación Woodrow Wilson, de los 29 temas que se pretende incluir en el acuerdo, se estima que seis de ellos ya están cerrados, tres están cerca de lograrlo, otros tres en un punto medio y ocho muy lejos de terminar. Se desconoce la posición de los otros nueve restantes.Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), se mostró positivo respecto a una posible conclusión del acuerdo."Sí se ve probable (la conclusión de la negociación), estamos en la última etapa de esta ventana de oportunidad, tenemos la próxima semana para sacar esto adelante. Sí veo que políticamente se están juntando muchos de los aliados y mucho del capital político que hemos venido generando los últimos 12 a 18 meses en temas de cabildeo del sector privado", dijo en conferencia.En contraste con EU, dijo que tanto el equipo negociador mexicano como la iniciativa privada han dejado muy en claro que hay temas que se defienden particularmente, como la Cláusula Sunset y la estacionalidad de productos agrícolas, donde especialmente México ha defendido que no se imponga ningún tipo de restricción.También, dijo que ayer tuvieron una reunión con el equipo de la Secretaría de Economía, donde se confirmó que la propuesta de EU para reglas de origen de autos no será aceptada por su inoperabilidad.

