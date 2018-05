Ciudad de México— A pesar de que el Infonavit ha intentado desde 2015 reestructurar los creditos originados en Veces Salarios Mínimos (VSM) a pesos, sólo una mínima parte ha resultado beneficiada.El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó en ese año un programa piloto para reconvertir hasta 15 mil créditos.Sin embargo, de ese total sólo 3 mil 285 tomaron el beneficio, por lo que en noviembre de 2016 se determinó que el programa no funcionaba, de acuerdo con información del área de comunicación del Instituto de vivienda.David Penchyna Grubb, director general del Infonavit, reconoció que el programa piloto de reestructura no fue exitoso por la falta de interés de los acreditados."Ese programa que se lanzó en la Administración anterior, de convertir Veces Salarios Mínimo a pesos, alcanzó 15 mil beneficiados, fue el número de derechohabientes que se acercaron al Infonavit para hacerlo."Se ha marcado como un fracaso, insisto, el crédito o la reestructura del crédito en ese escenario, pues no es una obligación, lo que hace la institución es sacar al mercado propuestas", señaló el directivo en una conferencia de prensa del pasado lunes en la que se anunció un nuevo producto.Actualmente hay 4.5 millones de préstamos vigentes con créditos en VSM y por ello el Infonavit insiste en lanzar otros productos que, entre otros beneficios, permiten la reestructura de saldos.Es por ello que el lunes se lanzó el Cambiavit, un programa con el cual los acreditados interesados en cambiar de vivienda o ampliar su crédito verán reestructurados sus saldos a pesos.Pero, dicha medida sólo contempla a un universo de 1.7 millones de derechohabientes que cumplen los requisitos.Para Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, medidas como créditos en pesos, tasas fijas, el aumento en los préstamos y hasta la opción de cambiar de casa quedan eclipsadas ante la falta de reestructuración de millones de créditos calculados en VSM."Es el gran pendiente, el único pendiente importante que tenían era ése (la reestructura de créditos). Todo lo demás es bueno, pero el pendiente, lo que hubiera hecho una diferencia importantísima, no se hizo", explicó.Manolo Gómez-Haro, director general adjunto de SOC Asesores Hipotecarios, recomendó a los trabajadores con créditos vigentes en VSM reajustarlos a pesos, pues aunque paguen de manera puntual no se verá reflejado en su saldo."El ajuste te lo hacen sobre el saldo insoluto, entonces cada año aumenta el total de lo que debes", explicó el especialista."Con el ajuste anual hay veces que ya debes más de lo que debías a principio del año, a pesar de haber pagado todo el tiempo puntual".

