Los estadounidenses tienen que hacerse a la idea de que deben esperar hasta los 70 años para jubilarse si quieren sacarle el mejor provecho al retiro, según expertos.Tradicionalmente la gente se jubilaba a los 65 años en Estados Unidos, la edad en que entra a regir el Medicare, un seguro médico para personas de la tercera edad.Algunos expertos, no obstante, recomiendan esperar hasta los 70, aduciendo que si lo hacen su jubilación (el Seguro Social) será mucho más alta. Esto es importante ya que las pensiones privadas que ofrecían las empresas tienden a desaparecer. Se supone que la gente debe ahorrar más para remplazar ese ingreso, pero muchos no lo hacen."La expectativa de vida aumenta y nunca cambiamos la edad para jubilarse", señaló Steve Vernon, investigador del Centro Stanford para la Longevidad.Vernon y varios colegas analizaron casi 300 formas de encarar la jubilación y comprobaron que la mejor fórmula para que la gente de clase media tenga suficientes ingresos al dejar de trabajar es esperar hasta los 70 años para empezar a cobrar el Seguro Social (esa es la edad máxima y la que más ingresos ofrece). También deben averiguar cuánto dinero les conviene retirar de cuentas de ahorro como el 401k y los planes IRA.El Servicio de Rentas Internas estipula que hay que comenzar a retirar cierta cantidad como mínimo al llegar a los 70.5 años.Se supone que esos ahorros reemplazan las viejas pensiones de las empresas. En la práctica, eso no está sucediendo y los jubilados a menudo deben reducir sus gastos. A veces significativamente.Vernon dijo que esa es la mejor forma de que las personas de clase media que han ahorrado entre 100 mil y 1 millón de dólares se aseguran ingresos suficientes por el resto de sus vidas. Calcula que la mitad de las personas de 55 años o más entran dentro de esta categoría.Indicó asimismo que mucha gente no consulta con asesores financieros y no calcula debidamente lo que va a necesitar."No puedes jubilarte sin haber planificado nada", sostuvo.Los estadounidenses generalmente se jubilan a los 63 años y empiezan a cobrar el Seguro Social entre los 62 y los 64, de acuerdo con investigaciones de The New School.Pero les irá mucho mejor si esperan algunos años.Investigadores de Stanford calculan que los beneficios del Seguro Social representan hasta dos tercios de los ingresos de una persona que se jubila a los 65 años. Si esperan hasta los 70, representará probablemente el 85 por ciento, de acuerdo con los expertos de Stanford.La idea de trabajar a tiempo completo hasta los 70 puede parecer demasiado pesada, pero existe también la posibilidad de trabajar "lo suficiente" como para sobrevivir hasta que se empiece a cobrar el máximo posible del Seguro Social a los 70."Básicamente, los 70 son hoy lo que antes eran los 65", dice el informe de Vernon.La popular experta en finanzas personales Suze Orman dijo hace poco que la gente debe jubilarse a los 70 años, "y ni un mes antes". Otros expertos coinciden en que, si pueden esperar, nadie debe jubilarse antes de los 70 años."Si alguien no ha ahorrado lo suficiente, demorar la jubilación incluso un año puede marcar una gran diferencia", comentó Dan Keady, estratega de TIAA. "No me gusta fijar una edad específica, pero la idea de seguir trabajando más tiempo es importante".Cuando se popularizaron las pensiones de las empresas y algunos programas federales, la gente empezó a jubilarse a los 65 en Estados Unidos y esa fue la edad que se usó como referencia al crearse el Seguro Social en 1935.Ese modelo, sin embargo, quedó anquilosado al aumentar las expectativas de vida y desaparecer las pensiones privadas. La gente se vio obligada a ahorrar para poder sobrevivir al jubilarse.Como resultado de todo esto, la tendencia hoy es seguir trabajando después de los 65 años.En 1985, el 10.8 por ciento de la población seguía trabajando después de esa edad. En marzo de este año esa cifra había subido al 19.5 por ciento.Y una reciente consulta de Willis Towers Watson entre 5 mil personas indicó que el 37 por ciento esperan trabajar hasta los 70, comparado con el 30 por ciento de hace dos años."Las presiones financieras están empujando a la gente a jubilarse más tarde", dijo Pat Rotello, consultora de Willis Towers Watson. "Los trabajadores que no han juntado lo suficiente siguen trabajando para generar más ingresos".Trabajar después de los 65, no obstante, no siempre es posible.A menudo la gente se tiene que jubilar temprano por razones de salud, porque se queda sin trabajo o porque tiene que cuidar de alguien, según Theresa Ghilarducci, profesora de economía de The New School. Y no es extraño que los empleados más antiguos sean obligados a jubilarse por sus empresas.Quienes quieren seguir trabajando hasta los 70 pueden tener problemas para encontrar empleo. Jean Setzvand, vicepresidenta de AARP, entidad que vela por los ancianos, dijo que la discriminación por la edad es algo común y se empieza a sentir a los 45 años.Agrega que una persona puede postergar la jubilación solo si tiene ingresos suficientes como para aplazar el cobro del Seguro Social.Eso es impensable para muchos."La idea de que los 70 son los 65 de antes no es cierta para la mayoría de la gente, simplemente no es una opción", afirmó.