Ciudad de México— La red social orientada a las empresas, negocios y empleo, LinkedIn, cumple 15 años y los festeja con más de 562 millones de usuarios en 200 países, de los cuales 11 millones se encuentran en México."LinkedIn es un punto de encuentro donde los usuarios se informan, interactúan y aprenden, creando así su marca personal", comentó a través de un comunicado el director de LinkedIn Latinoamérica, Milton Beck.Durante estos 15 años, dijo, "la compañía ha proporcionado herramientas a las empresas de todo el mundo, para apoyarles en el posicionamiento de su marca a atraer y retener a los mejores talentos, así como comercializar sus productos y servicios".LinkedIn señaló que el entorno laboral está en constante evolución y muchos de los empleos más demandados hoy en día no existían hace 5 o 10 años, por lo que consideró anticiparse a este escenario cambiante para seguir siendo una herramienta de valor para sus usuarios.Refirió que uno de los grandes cambios es el auge del autoempleo, especialmente entre los millennials, que de acuerdo con informes elaborados por LinkedIn este sector representará 75 por ciento de la fuerza laboral en el 2025.En este sentido, el CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, aseguró que el mercado laboral se está orientando cada vez más hacia un perfil de trabajador freelance y también hacia contratos a corto plazo, que caracterizan la nueva era gig economy donde emprender supone un aspecto esencial.Agregó que el aumento de la demanda en habilidades tecnológicas es otro de los cambios significativos, ya que se han convertido en una necesidad transversal a diferentes niveles en varias industrias, no sólo en el sector tecnológico.Sin embargo, agregó, no sólo ha cambiado el mundo del empleo, sino también las formas de reclutar talento, pues en los últimos 15 años la contratación ha pasado del reclutamiento pasivo a la era de la Inteligencia del talento.En donde la diversidad cada vez más integrada en la cultura e identidad corporativa de las empresas, las nuevas herramientas para llevar a cabo entrevistas, muchas de ellas impulsadas por la inteligencia artificial y el Big Data, son las nuevas tendencias que están marcando la forma de reclutar a nivel global.LinkedIn destacó que las industrias que han presentado un crecimiento más rápido durante estos 15 años son Internet, juegos de ordenador, externalización/deslocalización, medios online, dotación de personal y reclutamiento, energías renovables y medio ambiente, e-learning, desarrollo de programas, servicios y eventos, así como salud, bienestar y fitness.Además, las industrias que hoy cuentan con más miembros en la red social son tecnología de la información y servicios, medicina y cuidado de la salud, educación superior, servicios financieros, construcción, comercio minorista, gestión educativa, marketing y publicidad, banca y software.

