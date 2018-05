Ciudad de México- Salvo casos contados, los autos pierden valor constantemente. Al salir de la agencia sufren su “primer golpe”, después, cada año (y según diversos factores), pierden en promedio 10% de su precio siempre y cuándo cuenten con los servicios pertinentes.Otros detalles como rayones, o fallas mecánicas también son considerados, perder piezas originales -o no utilizarlas en reparaciones-, también, aunque en estos casos es complicado comprobarlo.No todos los autos reducen su precio de la misma forma, la demanda de ciertos modelos amortiza esta caída de valor, mientras que otros factores como un precio alto de reparaciones, puede hacer que su precio caiga más rápidamente.Sin embargo, estamos hablando de la primera caída de valor. ¿Cómo puede un auto perder casi 27% de su precio de lista, apenas saliendo de la concesionaria?Es parte del juego de adquisiciones y responde a una cuestión de impuestos.De acuerdo con un análisis del portal especializado Carmatch, podemos desglosar la baja de precio inicial en los autos al salir de agencia de la siguiente forma:IVA (Impuesto sobre el valor agregado): Es un precio que pagamos prácticamente por todos los productos en el comercio formal actualmente. No podemos revenderlo con esta cifra considerada y equivale al 16%.ISAN (Impuesto Sobre los autos Nuevos): Una cantidad fijada en México que corresponde al 2% del valor de agencia.Por perder los cero kilómetros: sin importar la distancia de la agencia a tu casa, al comenzar el desgaste de las piezas mecánicas pierde más o menos (varía) 5% de su valor.Margen de la agencia: Es la ganancia de la agencia, aunque difiere y es difícilmente comprobable, hablamos en promedio de un 10%.Notamos que la suma no es equivalente al 27% del que hablamos al inicio (de hecho es un 33%). Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la pérdida del valor considera diversos factores, como la demanda del modelo, y otros relativamente ocultos, como el margen de ganancia de la agencia, por lo que no es fijo y conviene más considerarlo un porcentaje promedio.

