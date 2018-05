Invierte Walmart 16 mmdd en cadena de tiendas Flipkart

Bentonville, Arkansas— Walmart anunció que pagará 16 mil millones de dólares por la adquisición de control accionario en el gigante minorista indio Flipkart, buscando afianzarse en un mercado creciente donde no ha conseguido muchos avances hasta ahora.Las ventas en internet en India se han disparado en años recientes, alcanzando 19 mil 600 millones el año pasado, de acuerdo con un reporte de Forrester. Tanto Walmart como Amazon han estado tratando de alcanzar a Flipkart y convertirse en el primer minorista grande estadounidense con una presencia considerable en el país.La división de suministros de Flipkart, eKart, está establecida en más de 800 ciudades y hace unas 500 mil entregas diarias.Las ventas minoristas en India han sido alimentadas por una economía en auge. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía del país crecerá 7.4 por ciento este año.Walmart controlará aproximadamente 77 por ciento de Flipkart. El resto será poseído por algunos de sus accionistas actuales, incluyendo el Binny Bansal, un ex empleado de Amazon. Otros accionistas son Tencent Holdings, Tiger Global Management y Microsoft Corp."India es uno de los mercados minoristas más atractivos en el mundo, dadas su magnitud y su tasa de crecimiento, y nuestra inversión es una oportunidad para asociarnos con la compañía que lidera la transformación del comercio de internet en el mercado", dijo el director general de Walmart Doug McMillon en una nota de la compañía.Los negocios de Walmart en India se habían centrado previamente en empresas pequeñas. Las tiendas mayoristas de Walmart, Best Price, que son operadas por su división en el país, están abiertas solamente para miembros, que son empresarios licenciados.

