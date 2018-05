Ciudad de México- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio por plagio respecto a las imágenes caricaturescas “Guadalupana niña” y “Virgencita plis”, ambas vinculadas con la Virgen de Guadalupe.A propuesta del ministro Eduardo Medina Mora y por mayoría de cuatro votos, la Segunda Sala dio la razón a Amparo Serrano, dueña de “Distroller”, tras considerar que no hubo plagio sobre otra imagen registrada anteriormente, pues se concluyó que fueron empleadas técnicas de dibujo distintas."Las obras de la señora Serrano Espinosa no constituyen un plagio de las obras “Guadalupana niña.“Lo anterior obedece a que las obras de ambas son derivadas de la Virgen de Guadalupe, y como puede advertirse de la valoración pericial emprendida por el Tribunal Unitario, no existe coincidencia entre el modo concreto o técnica de expresión por medio del cual las obras fueron representadas”, señala la sentencia.Se explicó que ambas obras son adaptaciones caricaturizadas de una figura religiosa como es la Virgen de Guadalupe, a efecto de plasmar a Esta como niña, pero dicho aspecto es una idea que carece de protección por disposición expresa de la ley,De esta forma los integrantes del máximo tribunal del país resolvieron este miércoles un juicio de ocho años entre Mercedes Gertz y Amparo Serrano por la autoría inicial y supuesta similitud existente entre las imágenes caricaturescas de la Guadalupana.La Virgen de Guadalupe será motivo de debate al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso "Virgencita plis", producto relacionado con la Guadalupana y que es comercializado bajo la marca conocida como “Distroller”.Será la Segunda Sala del máximo tribunal del país la que resuelva un litigio entre Mercedes Gertz y Amparo Serrano por la autoría inicial y la similitud existente entre las imágenes caricaturescas “Guadalupana niña” y “Virgencita plis”, ambas vinculadas con la Virgen de Guadalupe.A propuesta del ministro Eduardo Medina Mora, la Corte podría dar la razón a Serrano, dueña de “Distroller”, tras considerar que no se actualizó un plagio pues se emplearon técnicas de dibujo distintas."Las obras de la señora Serrano Espinosa no constituyen un plagio de las obras “Guadalupana niña”. Lo anterior obedece a que las obras de ambas son derivadas de la Virgen de Guadalupe, y como puede advertirse de la valoración pericial emprendida por el Tribunal Unitario, no existe coincidencia entre el modo concreto o técnica de expresión por medio del cual las obras fueron representadas”, señala el proyecto en posesión de Excélsior.Los cinco ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país ya han pospuesto en dos ocasiones la discusión del asunto Virgencita plis por lo que se prevé sea analizado durante la sesión que se realizará el próximo miércoles.

