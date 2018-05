Pide Zedillo no ceder ante Trump en TLCAN

Monterrey— Al reanudarse ayer en Washington conversaciones para renegociar el TLCAN, el expresidente Ernesto Zedillo llamó a México y a Canadá a no ceder a las demandas de Donald Trump, al calificarlas de "grotescas", pues sólo abonan a destruir los beneficios del acuerdo.En un editorial publicado en el diario The Washington Post al filo del mediodía, Zedillo enumeró las propuestas estadounidense que, a su juicio, no tienen sustento para modernizar el acuerdo.Por ejemplo, apuntó, condicionar las preferencias arancelarias a México en automóviles a que pague salarios más altos es discriminatoria y atenta contra la propia competitividad de las armadoras estadounidenses, que perderían frente a las asiáticas y europeas.Al respecto, The Wall Street Journal reportó ayer que la Administración de Trump está tratando de completar su revisión del TLCAN con nuevas reglas que penalizarían a la industria automotriz mexicana a menos que aumente los salarios a aproximadamente 16 dólares por hora.Zedillo también criticó la posición de Trump de elevar aranceles a productos del campo de México en ciertas temporadas del año, así como desmantelar el actual mecanismo de resolución de controversias entre Estados e inversionistas, porque en realidad lo que se busca es dejar sin protección a sus propias empresas en México, y de esta manera disuadirlos de emprender proyectos en el país."De éstas y otras demandas grotescas, está claro que lo que el Gobierno de Estados Unidos busca no es modernizar el viejo TLCAN, sino más bien lograr un acuerdo que destruya el comercio y la inversión entre los tres socios norteamericanos."Tiene el objetivo perverso de obtener la aprobación de México y Canadá para llevar a cabo la demolición de la empresa más exitosa de la cooperación económica mutuamente beneficiosa en las Américas", escribió.Señaló que a menos que el Gobierno de Estados Unidos reconsidere su propuesta de política comercial, México y Canadá deberán apoyarse en el sistema multilateral de la Organización Mundial del Comercio y dejar que Trump "asuma completamente la responsabilidad de matar el TLCAN".

