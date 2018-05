Termina Walmart alianza con Uber

La asociación de Walmart Inc para la entrega de abarrotes con el servicio de transporte Uber llegó a su fin, dijeron dos fuentes, en un posible revés para las ambiciones de la minorista de competir con Amazon.com Inc en la entrega rápida a las casas.El fin de las acuerdos de Walmart, que no había sido divulgado previamente y que fue confirmado por Walmart y Uber, compromete una visión que había sido promovida por las empresas de transporte: un servicio que puede entregar en forma eficiente cualquier cosa a pedido con sólo tocar una aplicación en un teléfono avanzado."Es increíblemente difícil transportar personas y encomiendas juntos", comentó una fuente de una empresa de entregas que trabaja con Walmart y que tiene conocimiento directo de la situación. "Son dos modelos de negocios completamente diferentes", agregó.La decisión marca un abrupto fin a una relación de negocios anunciada por Walmart y Uber con gran publicidad hace menos de dos años.En la reunión de accionistas de Walmart en junio del 2016, el presidente ejecutivo Doug McMillon habló sobre las inversiones de la empresa en tecnología y sobre las asociaciones frente a 14 mil empleados.Poco después se lanzó el servicio de abarrotes de Uber, que se amplió a cuatro mercados. Hasta marzo, justo antes de que Uber pusiera fin al acuerdo, Walmart afirmó que Uber sería un socio en sus planes para entregar abarrotes a más del 40 por ciento del país."Claramente hubo alguna falla de comunicación", comentó una de las fuentes con conocimiento del fin de la asociación.Tras ser consultada por Reuters, la portavoz de Walmart, Molly Blakeman, confirmó el fin de las asociaciones, pero no detalló los motivos de la decisión, y dijo que Walmart usará otros proveedores de servicios de entrega en los cuatro mercados donde previamente usaba a Uber."Los clientes no deberían notar diferencia alguna mientras tiene lugar la transición", comentó Blakeman, quien agregó que la asociación con Lyft nunca se expandió más allá del mercado inicial de prueba en Denver. Lyft no quiso hacer comentarios.

