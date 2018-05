Listas, multas millonarias a gasolineros

Este 8 de mayo vence el plazo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a las gasolineras para que exhiban precios de los combustibles, sin embargo, la mayoría de los expendios en Ciudad Juárez incumplen la disposición.Las sanciones son de entre 1 millón 325 mil 400 pesos y 4 millones 418 mil 000 pesos –de 15 mil a 50 mil salarios mínimos vigentes–, conforme al artículo 86 (fracción II, inciso j) de la Ley de Hidrocarburos.En un recorrido que realizó El Diario, se detectó que en avenidas como la Manuel Gómez Morín, Paseo de la Victoria, De las Torres, Plutarco Elías Calles, Ejercito Nacional, Jilotepec y Paseo Triunfo de la República, a un día de que venza el plazo, un gran número de las estaciones omite lo establecido en el Acuerdo A/047/2017 que indica que se debe garantizar a los consumidores máxima visibilidad de los costos y permisos para operar.Un ejemplo de esto es el expendio ubicado sobre Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda que no cuenta con precios ni permisos visibles.Otros cumplen “a medias”, pues exhiben sus permisos en infraestructuras improvisadas, con los precios en hojas de máquina o lonas y con los números que apenas se alcanzan a ver a unos pocos metros y no a 20 como marca la nueva ley. Además omiten información relacionada con el valor en pesos de los hidrocarburos.Dentro esta lista se encuentra la estación ubicada en Manuel Gómez Morín y calle Júpiter, donde se muestra únicamente el precio de la Gasolina Magna, pero no del Diésel ni de la Premium.Pese a que la normativa indica que deben estar al menos a 20 metros de visibilidad, en la avenida Ejercito Nacional, sobre Jacinto Benavente; Paseo Triunfo de la Republica, frente a Walmart Monumental; además del bulevar Zaragoza y De Las Torres, se improvisaron carteles para mostrar costos de los combustibles.En el documento se indica que los tableros de exhibición deberán contener los precios vigentes de los hidrocarburos por litro y al contado; número de permiso; marca y tipo de combustible, así como el índice de octanaje respectivo, además de estar iluminados adecuadamente y ser legibles.El acuerdo entró en vigor desde el pasado 9 de noviembre y a casi seis meses de ello, continúan sin cumplir los criterios para identificar y anunciar el combustible.El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) de Ciudad Juárez, Fernando Carbajal Flores, aseguró que se les dio de plazo hasta el 8 de agosto para que las estaciones exhiban los precios en letreros electrónicos, pero ya a partir de mañana es obligación de todos mostrar esta información en cualquier otro tipo de anuncios.

