Google lanza Android Things para electrodomésticos

Google, de Alphabet Inc, lanzó el lunes un derivado de su sistema operativo Android para electrodomésticos y otras máquinas, tras resultados dispares de derivados de Android para automóviles, relojes inteligentes y televisores, publicó Reuters."Android Things", que llega en momentos en que Google inicia su conferencia anual para desarrolladores, podría llevar su asistente virtual Google Assistant a refrigeradores y robots, y diseños familiares a cajeros de supermercado y expendedoras de productos.Los derivados de Android apuntan a proveer a los usuarios de una interfaz consistente en diferentes dispositivos, mientras que Google y sus socios de negocios se benefician de una manera estándar de distribuir sus aplicaciones.Aunque Google no cobra a los fabricantes de equipamiento para instalar Android, espera generar retornos en la medida en que los consumidores usan nuevos dispositivos para búsquedas, ver videos en YouTube y comprar contenido en su tienda Play Store.El sistema operativo Android controla muchos de los teléfonos avanzados del mundo y lleva a los usuarios a las aplicaciones pagadas de Google. Sin embargo, a Google le ha costado extender el dominio de Android a otras áreas en los últimos cuatro años, según analistas de los sectores tecnológicos y financiero.Android Automotive aún no está presente en forma generalizada en los automóviles. Los envíos de teléfonos avanzados con el sistema operativo Wear de Google fueron superados en cinco a uno por dispositivos de su rival Apple Inc el año pasado, según la firma de investigación IDC.En cada categoría, el sistema operativo Android anotó una menor participación de mercado el año pasado que variantes de Android a medida de los clientes, que son menos lucrativas para Google porque usualmente no son precargadas ni son compatibles con sus aplicaciones. Las variantes de Android tienen mucho éxito en China, donde Google no opera.Sin embargo, Android Automotive está ganando atención entre fabricantes de autos de la India y de Brasil, dijo Patrick Brady, vicepresidente de ingeniería de Google.

