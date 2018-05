Dallas— El precio del crudo estadounidense rebasó ayer lunes la marca de los 70 dólares el barril por primera vez desde finales de 2014, lo que permite augurar alzas a la gasolina y los bienes de consumo.Sin embargo, no está claro si el aumento desacelerará la economía.El mercado accionario cerró con una ligera alza ante la confianza de los inversionistas de que las compañías y los consumidores podrán hacer frente al aumento.El crudo de referencia estadounidense subió 1.01 dólares a 70.73 dólares el barril en el mercado de futuros de Nueva York. El Brent, de referencia internacional, avanzó 1.30 a 76.17 dólares.Los analistas dijeron que el alza reciente en los precios del petróleo ha sido impulsada en su mayor parte por una fuerte demanda y límites a la producción. Pero, agregaron, un factor que contribuye es la inquietud de que las exportaciones petroleras iraníes disminuyan si Washington se retira del acuerdo de 2015 que redujo las sanciones a Irán a cambio de que restringiera su programa nuclear. Además, las reservas de crudo han bajado de nivel en Estados Unidos comparadas con la misma fecha del año pasado.La gasolina tiene un precio nacional promedio de 2.81 dólares el galón (3.78 litros), según la Asociación Automovilística de Estados Unidos (AAA por sus siglas en inglés), y aún no es la temporada de mayor tránsito de vehículos. La gasolina cuesta 15 centavos más que hace un mes y 46 centavos más que hace un año.A la larga, los precios de los combustibles se reflejan en el costo de todo tipo de bienes de consumo transportados en avión, tren o camión. Los clientes en línea podrían ver menos ofertas de envío gratis, dijo Diane Swonk, economista en jefe de la firma contable Grant Thornton LLP.Swonk considera que los precios del petróleo no han subido lo suficiente como para afectar el crecimiento económico.“Continuamos creando puestos de trabajo y eso nos está ayudando a absorberlo”, afirmó.

