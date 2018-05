Hay ocasiones en las que nos causa cierta nostalgia escuchar nombres de autos que en su momento fueron icónicos y que hoy en día ya no se producen. Pues hace unos días, Ford ha registrado de nuevo el nombre de Maverick en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos, publicó El Universal.Pero de acuerdo a la estrategia de Ford para sus futuros modelos con más de 6 modelos nuevos y numerosas versiones electrificadas de aquí a 2022, todo parece indicar que el nuevo Maverick sea un SUV. Según Car and Driver, Ford probablemente utilizará ciertas denominaciones para definir los niveles de acabado y versiones del futuro nuevo Ford Bronco, pues antes de que desaparezcan todos los sedánes de los concesionarios de la marca en 2020, la firma comenzará a reforzar su gama con nuevos crossovers y SUVs.Otro de los nombres registrados por Ford fue Timberline, el cual llega como un modelo totalmente nuevo para la marca, y seguramente llegará también como un crossover. Por el momento la firma del óvalo azul no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto, y la única información que se tiene es de la Oficina de Patentes en Estados Unidos.Recordemos que el Ford Maverick fue unos de los modelos de la década de los 70, el cual tenía un carácter deportivo y coupé, siendo en muchas ocasiones comparado con su hermano mayor el Mustang. Por lo pronto sólo nos queda esperar que pasa, ya que si Ford saca al mercado una versíon SUV con este nombre no será agradable para los amantes del emblemático Maverick de los 70.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.