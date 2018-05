Ciudad de México— El dólar al menudeo cerró la jornada en 19.40 pesos a la venta, cinco centavos más que ayer, lo que representó para la moneda mexicana su tercer descalabro al hilo.Al mayoreo, el dólar cerró en 19.0690 pesos a la venta, 12.05 centavos más que la jornada previa.Durante este día, la atención de los mercados estuvo puesta en las discusiones entre Estados Unidos y China sobre las relaciones comerciales.Para los operadores del mercado, si no se resuelve el conflicto comercial entre ambas naciones, derivado del sesgo proteccionista de EU, los riesgos sobre la marcha de la actividad económica global se fortalecen, dado que son las economías de mayor tamaño en el mundo.Esto ocurre en un momento en que la inflación de EU empezó a generar cierta inquietud entre las participantes en los mercados.En este contexto, los mercados se preparan para el reporte del empleo no agrícola de este viernes; en tanto, difieren sobre cifras de balanza comercial, subsidios al desempleo, costos laborales, órdenes de fábrica e ISM no manufacturero de Estados Unidos.En marzo, la balanza comercial de EU tuvo un déficit de 48 mil 956 millones de dólares, 15.22 por ciento menos que febrero pasado, de la mano del aumento de sus exportaciones y el revés de sus importaciones.Las solicitudes de apoyo a la desocupación cerraron el 28 de abril en 211 mil, lejos de lo previsto por el mercado, lo que se combinó con la difusión de una variación en la productividad laboral de 0.7 por ciento en el primer trimestre del año y de 2.7 por ciento en los costos laborales unitarios.El sector servicios americano, medido por el ISM no manufacturero, bajó en abril a 56.8 puntos, mientras que los pedidos de fábrica crecieron 1.6 por ciento en marzo pasado.La lluvia de indicadores económicos de EU tuvo lugar un día antes de que el Departamento del Trabajo de a conocer la nómina no agrícola correspondiente al mes de abril de 2018, en la cual se espera que muestra una generación de 194 mil nuevos puestos de trabajo, según el consenso de Bloomberg.En el ámbito del TLC, Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de México, rechazó que el proceso electoral sea una presión para acelerar la renegociación y tener un acuerdo en principio en las próximas semanas.En el mercado energético, el West Texas Intermediate registró un avance de 0.74 por ciento y el Brent de 0.35 por ciento.

