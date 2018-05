Ciudad de México- Te decimos dos nuevas funciones que podrás utilizar para tu Whatsapp pronto.Durante la conferencia F8 que ofreció Mark Zuckerberg, dio a conocer que en la nueva actualización ya se podrán enviar stickers. Si, justo como los de Facebook Messenger.Apuesto a que estas ansioso porque tu tía te mande 24/7 figuritas animadas de piolín bailando. Qué emoción.Además de esta 'innovación' se reveló que ya se podrán hacer videollamadas grupales.Hasta cuatro personas se podrán ver las caras y comunicarse en video, una herramienta que seguro será de mucha utilidad en las empresas y equipos de trabajo.Aunque se revelaron estos nuevos datos, el joven de 33 años no dio a conocer ninguna fecha oficial sobre el arribo de estas funciones.Otra reciente novedad es que Jan Koum, el ucraniano cofundador de WhatsApp emitió un comunicado revelando que por ahora prefiere dedicarse a tener una vida tranquila.Ha pasado casi una década desde que brian y yo empezamos whatsapp, y ha sido un viaje increíble con algunas de las mejores personas. Pero es hora de que me vaya. He sido bendecido para trabajar con un equipo tan increíblemente pequeño y ver cómo una loca cantidad de enfoque puede producir una aplicación usada por tanta gente en todo el mundo".Sin embargo especulaciones que se dieron a conocer en el Washington Post es que su retirada es debido a las discrepancias que tiene con Mark Zuckerberg.La renuncia se produce un mes después de que estallara el escándalo de Facebook por la fuga de datos personales a la consultora Cambridge Analytica.

