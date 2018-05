Amaga Banxico con sanciones

Ciudad de México— El Banco de México (Banxico) rechazó que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) haya sido víctima de intentos de hackeo, como señalaron algunos bancos afectados por las fallas de la semana pasada.Lorenza Martínez Trigueros, directora de Sistemas de Pagos del Banxico, dijo que se analizará si es necesario reforzar la legislación y hasta sancionar a las instituciones financieras que registraron las fallas, en caso de que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por el instituto central.Explicó que la casa de bolsa y los dos bancos que presentaron dificultades para realizar transferencias electrónicas, afectando a sus clientes, tienen al mismo proveedor para hacer esta conectividad con el SPEI.Al detectar las fallas, el Banxico les sugirió migrar lo más rápido posible a un esquema de operación alterno, que aunque es seguro y controlado, tiene el gran problema de que hace más lentas las transferencias, detalló.Si el proveedor tuvo un problema, sancionamos a la institución financiera porque es nuestro regulado”, recalcó.El Banco de México desmintió de manera categórica las versiones de que fue víctima de algún intento de “hackeo” en su infraestructura para las transferencias por medio de SPEI, como mencionaron algunos bancos “para salir del paso”.Lorenza Martínez Trigueros, directora de Sistemas de Pagos del Banco de México (Banxico), expresó que si se comprueba que las instituciones financieras no cumplieron con ciertos requisitos que dicta el banco central en términos de las características que deben tener los aplicativos que utilizan, se procederá.“Si el proveedor tuvo un problema, sancionamos a la institución financiera porque es nuestro regulado”.Ello luego de que desde el viernes pasado varios bancos han tenido dificultades para realizar transferencias con el SPEI, afectando a sus clientes.Enfatizó que los recursos de los usuarios de la banca están totalmente seguros y no han sufrido ni pueden sufrir algún quebranto, a pesar de que se demoren las transferencias o devoluciones de pagos electrónicos.Recalcó que “es clarísimo que en nuestro sistema no ha habido intento de hackeo ni nada parecido”.Explicó que, en días pasados, tres instituciones –una casa de bolsa y dos bancos– presentaron fallas que afectaron las transferencias electrónicas, lo que algunos bancos, por salir del paso, adjudicaron a problemas con el SPEI de Banxico, “pero una prueba de que no fue así es que las transferencias de los bancos que tienen otro proveedor siguen su curso normal”.Encontramos que las tres instituciones que se vieron afectadas tenían al mismo proveedor para hacer esta conectividad con el SPEI.Reveló que, al detectar que los tres bancos afectados tenían al mismo proveedor de conectividad con el SPEI les sugirieron que migraran lo más rápido posible al esquema de operación alterna.“Esto implica mayor seguridad, pero ahí fue cuando se vieron afectados los clientes, no en términos de sus recursos, porque su dinero no ha sufrido ningún problema ni ha estado en riesgo, pero sí se ha vuelto más lenta la operación”.Detalló que, en el caso de las devoluciones sí se han registrado rezagos, pero aseguró que, tanto el viernes como el lunes fue ampliado el horario de cierre del SPEI para que todas las transferencias pudieran acreditarse el mismo día.Reconoció que el restablecimiento de operaciones normales podría demorar algunos días debido que se seguirá operando con algunas instituciones bajo el esquema de contingencia hasta que esté resuelto el problema.Se está haciendo un análisis para saber cuál fue el origen del problema, si fue un intento de hackeo al proveedor de los bancos o cualquier otra falla.Declinó precisar qué bancos sufrieron el problema o el nombre del proveedor, pero indicó que las instituciones grandes pueden haber sido más afectadas por el efecto en cadena porque también son las que más operaciones hacen con otros bancos, tanto de envío como recepción de transferencias.

