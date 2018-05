Ciudad de México— La nueva propuesta de Estados Unidos de reglas de origen para el sector automotor en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) es aun más rígida y difícil de alcanzar que la previa, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).La nueva propuesta, planteada durante las dos semanas pasadas en las reuniones de trabajo que los equipos negociadores sostuvieron en Washington, pretende que para alcanzar el beneficio arancelario, el 75 por ciento de los componentes deben ser fabricadas en la región, lo cual es una reducción respecto al 85 por ciento planeado anteriormente.Sin embargo, la delegación estadounidense agregó una serie de condiciones.La primera es que, además de cumplir con un contenido regional de 75 por ciento, será también obligatorio que las partes esenciales, como motores o la transmisión, cumplan también con un 75 por ciento de contenido originario.La metodología actual permite que, mientras se cumpla con el 62.5 por ciento, no había discriminación entre los insumos, pero ahora hay un requerimiento doble para las autopartes principales.También está que el 40 por ciento de los componentes de un vehículo ligero deben ser fabricados en lugares con sueldos de más de 16 dólares la hora, mientras que para camionetas tipo pick up tiene que ser de 45 por ciento de los insumos, lo cual implicaría que forzosamente se fabricaran en EU o Canadá porque en México no hay ese nivel salarial.Se solicita un requerimiento para el acero y aluminio, que estipula que el 70 por ciento del valor del acero que contiene un automóvil sea comprado en la región de América del Norte.También eliminaría la metodología de rastreo, lo cual significaría que se modificaría toda la metodología que existe actualmente.“Hay que entender las propuestas de EU como candados sobre candados. Es posible que haya un auto que si cumpla con el porcentaje de insumos de origen pero que no cumpla con las partes esenciales, o sí se cumple con esenciales pero no con acero y aluminio, o sí con las tres primeras pero no con salarios.“Son candados independientes, es una propuesta compleja a inalcanzable”, precisó Solís en conferencia de prensa.El titular de AMIA dijo que desde México se está trabajando una propuesta, de la cual no puede dar detalles, pero la que se pretende sea mucho más útil para la fabricación de automóviles en la región y que no cree una disrupción en el comercio.“La propuesta de EU no nos viene bien, no estamos de acuerdo y en nuestro diálogo con el Gobierno mexicano buscaremos una propuesta que nos permita transitar hacia una regla de origen que sea asequible.“Estamos tratando de construir alrededor de algunas de las ideas canadienses además de algunas de las que EU ha planteado pero de manera distinta, de manera que podamos alcanzar un acuerdo”, precisó.La intención es tener este proyecto lo antes posible, incluso para la reunión que comenzará el 7 de mayo, si bien Solís dijo que estos procesos llevan tiempo, por lo cual no hay una fecha definitiva.