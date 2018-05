Fallas de SPEI dejan hasta sin pago a trabajadores

Las fallas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que ya acumulan una semana, tienen en aprietos a las empresas.Trabajadores se han quedado hasta sin el pago de su semana debido a las transacciones tardías, lo que ha obligado a algunas compañías a regresar a los pagos en efectivo, reportan contadores.El Banco de México (Banxico) reportó desde el pasado 27 de abril incidentes operativos en el uso del SPEI, lo que estaba retardando el flujo de las operaciones electrónicas.Víctor Torres Ruiz, miembro del Colegio de Contadores, comentó que se tiene conocimiento de empresas que no pudieron concretar las transferencias y tuvieron que recurrir a los pagos en efectivo.“Se reflejó el fin de semana, hubo gente que reclamó la falta de su depósito y las empresas tomaron otras medidas”, mencionó.Torres Ruiz explicó que desde la semana pasada se detectaron problemas con la conexión de SPEI y se agudizó durante el fin de semana por la dinámica de pago a trabajadores. (Cinthya Ávila)Otros contadores reportaron pagos a destiempo a proveedores y que para hacer frente a la situación, utilizaron otros mecanismos que implican hacer el desembolso al menos tres días antes para que la cantidad se refleje en la fecha indicada.Profesionales del gremio contable refirieron que se espera la situación se normalice en los próximos días.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), dijo que la problemática no ha llegado al organismo, pues hasta ayer ningún patrón había puesto alguna queja.Indicó que probablemente fueron casos aislados y no una situación generalizada.En tanto, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), advirtió ayer que las fallas continuarán, por lo que llamó a cuentahabientes a tomar precauciones.Mario Di Constanzo, titular de Condusef a nivel nacional, precisó en entrevista con Radio Fórmula que los bancos no podrán cobrar intereses adicionales por los retrasos derivados de las fallas de SPEI.Se solicitó información a la subdelegación de Condusef en Ciudad Juárez sobre esta problemática, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

