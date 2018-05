Facebook agregará una función para citas en su app móvil, según lo anunció hoy el director ejecutivo Mark Zuckerberg durante el discurso inaugural de la conferencia para programadores F8 de la compañía en San José, California.Estas funciones ya hacía tiempo que se esperaban para la red social con 14 años de antigüedad, la cual les permite a sus usuarios divulgar si son solteros o si tienen una relación desde que fue lanzada en febrero del 2004.Tal acción es muy probable que transforme a Facebook, con sus más de 2 mil 200 millones de usuarios activos al mes, en un importante competidor de Match Group, el cual es propietario y opera el app móvil de citas Tinder, y la popular plataforma de citas OkCupid. Las acciones de Match Group se desplomaron por más de un 17 por ciento tan pronto como la noticia fue dada a conocer.“Esto va a ser para construir relaciones verdaderas y duraderas –no sólo para ligues”, según bromeó Zuckerberg en el escenario. Luego agregó que las funciones estarán incluidas dentro del app principal de Facebook, pero serán completamente opcionales y voluntarias. “Hemos diseñado esto con privacidad y seguridad en mente desde el comienzo. Tus amigos no verán tu perfil, y sólo serás sugerido a otras personas que no son tus amigos”.Jefe de producto de Facebook, Chris Cox, subió al escenario después de Zuckerberg para ofrecer una mayor información sobre las nuevas aplicaciones de citas y para darle a la audiencia una reseña del diseño. Los perfiles se ven similares a los de otros apps móviles de citas como Tinder y Bumble, con fotos de perfil de página entera. Sin embargo, el enfoque de Facebook está más centrado en la comunidad, con integraciones para los eventos y grupos de los cuales el usuario forma parte en la plataforma.Cox también mencionó una función llamada “desbloqueo”, la cual le permitirá a cualquier usuario de la plataforma de citas de Facebook hacer que su perfil sea visible para otros asistentes de eventos o miembros de grupos. Desde ahí, los mensajes toman lugar en chats distintos y separados del Messenger de Facebook. Cox dice que Facebook dará a conocer mayor información, incluyendo una fecha de lanzamiento para las aplicaciones de citas posteriormente este año después de que se realice una fase de prueba.Algunas personas especulaban que Facebook restringiría sus funciones del app de citas en base al estatus de relación que el usuario ofreció, como “en una relación”, o “casado”, ya que Zuckerberg presentó la aplicación diciendo que estaba diseñada para aquellos usuarios que su estatus aparece como “soltero”. Al parecer la compañía no hará eso, y no hay indicaciones de que Facebook esté interesado en excluir las relaciones abiertas u otras formas de citas que no son monógamas en la plataforma. (Con información de The Verge)

