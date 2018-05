En la renegociación del TLC, México llegará a la próxima reunión ministerial con una propuesta sobre reglas de origen para el sector automotor, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.Si bien los equipos técnicos han mantenido contacto para avanzar en los capítulos que no se han cerrado, será el 7 de mayo cuando los ministros de los tres países vuelvan a reunirse para negociar formalmente."Llevaremos un planteamiento en respuesta a la posición estadounidense, estaremos haciendo elementos que nos permitan, según lo que estamos escuchando esta semana, darle viabilidad para que todo mundo pueda hacer su mejor esfuerzo", dijo el titular de Economía en conferencia de prensa.Para llegar a un acuerdo, el gobierno se está reuniendo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) para buscar un consenso que funcione para los involucrados.Al proceso de modernización del acuerdo entra un factor que hará más compleja la dinámica: a partir del 1 de julio expira el Acuerdo de Promoción al Comercio (TPA, por sus siglas en inglés), que es el mecanismo que permite que este acuerdo comercial sea negociado y solo sea presentado al Congreso para un voto a favor o en contra.Si bien el ejecutivo estadounidense ya solicitó una prórroga de este mecanismo, aún no se ha concedido, y eso significaría que si este permiso expira, el TLC será revisado en la Cámara de Representantes estadounidense a detalle y podrían solicitar cambios.Guajardo dijo que, con todo y este futuro próximo que también incluye las elecciones mexicanas, se está trabajando para que el acuerdo sea adecuado, por lo cual no hay presión adicional."Sería muy saludable para América del Norte encontrar la pista de solución lo más pronto posible, pero yo lo he dicho siempre, no a costa de la calidad del acuerdo", puntualizó.

