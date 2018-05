Fabricante de guitarras Gibson se declara en bancarrota

Nashville, Tennessee– La compañía Gibson, fabricante de guitarras icónicas en los escenarios del rock and roll, pidió protección federal ante sus acreedores debido a las abultadas deudas que ha contraído.Según los documentos financieros presentados el martes, Gibson Brands Inc. emprenderá una reestructuración por un tiempo, en el que seguirá operando con 135 millones de dólares prestados.Gibson fue fundada en 1894 y tiene su sede en Nashville, Tennessee. Es también fabricante de las guitarras Epiphone y los pianos Wurlitzer.La compañía ya debió vender otras marcas secundarias por las que se endeudó onerosamente al adquirirlas. También ha empezado a liquidar su unidad "Gibson Innovations" que incluye audífonos, amplificadores y otros accesorios electrónicos.Innumerables leyendas de la música han sido fieles a la marca Gibson: Cuando falleció, Chuck Berry fue sepultado con su famosa Gibson color cereza. David Bowie tocó una Gibson L4 modelo 1989 cuando estaba en el grupo Tin Machine. Slash y su Gibson Les Paul son prácticamente inseparables."Es una de las marcas más conocidas en todo el planeta", declaró George Gruhn de Gruhn Guitars, una famosa tienda de guitarras antiguas.Gibson goza de la mayor participación de mercado en cuanto a guitarras de alta gama. Vende más de 170.000 guitarras al año en más de 80 países, incluso más del 40% de todas las guitarras eléctricas de precios superiores a los 2.000 dólares, según los documentos financieros."La decisión de concentrarnos en nuestro principal producto, los instrumentos musicales, aunada al apoyo de nuestros accionistas, asegurará la estabilidad y la salud financiera de la compañía a largo plazo", dijo en un comunicado de prensa Henry Juszkiewicz, presidente de la Gibson.Gruhn, experto en guitarras, opinó que la quiebra de la empresa era algo sabido debido a las enormes deudas incurridas cuando incursionó en el mercado de los artefactos electrónicos. No obstante, ello no significa que la marca Gibson desaparecerá, dijo."La marca y la reputación de la empresa como fabricante de guitarras está algo empañada, pero no ha muerto, de ninguna manera, y es bien capaz de recuperarse de esto", manifestó Gruhn.Una cantidad innumerable de legendarios guitarristas han usado guitarras Gibson, entre ellos B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, Duane Allman y Slash. La famosa guitarra que tocaba B.B. King y que él apodaba "Lucille", era una Gibson."Es casi imposible encontrar a alguien que toque guitarra eléctrica o acústica y que no tenga una Gibson", expresó Gruhn.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.