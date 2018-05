Ciudad de México— Sociedades Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) y bancos, otorgan microcréditos cuyo Costo Anual Total (CAT) va de 80 a 800 por ciento.El CAT es el indicador oficial para sumar todos los pagos que hace un deudor, ya que incluye tasa de interés, anualidad y todas las comisiones.Artesanas, costureras, cocineros, comerciantes, casi 100 por ciento de ellas mujeres, se enfrentan los costos más altos del sistema financiero en Compartamos Banco (el único regulado), Financiera Independencia, Provident, CAME y Te Creemos (que se están fusionando) y Fincomún.Estas instituciones tienen 78 por ciento de la cartera de microcréditos, según los datos más recientes de la red de microfinancieras Prodesarrollo.Analistas sostienen que estos costos están injustificados y desafortunadamente quien pide un crédito pequeño, por lo regular sólo se fija en la forma de pago, no en el costo.“Cuando a la gente le han negado siempre el crédito, y de pronto se los dan, suele ser muy cumplida en el pago de sus pagos. (Par la gente) el CAT no es algo que les importe, sino cuánto van a pagar a la semana”, comentó Héctor Valencia, académico de la Escuela Bancaria y Comercial.Por créditos de 23 mil y 30 mil pesos, Provident, una firma que lleva el crédito hasta el domicilio del solicitante, cobra un CAT de 803 por ciento, según el simulador que tiene en su página en línea.Alejandro Martí, Director de Asuntos Corporativos de Provident, defendió que el CAT de sus créditos es de 800 por ciento porque la tasa de interés es compuesta y porque tienen que cubrir muchos costos.Detalló que los recursos que obtienen para prestarlos a su vez a sus clientes cuestan cerca de 12 por ciento, a lo que se suma otro 10 o 15 por ciento por pérdida esperada.A esos costos adicionan un interés de 25 por ciento y el IVA de 16 por ciento.“Después de hacer estas sumas me queda 30 por ciento para distribución y cobranza que se hace una vez a la semana”, agregó Martí.Calculó que todos estos elementos incorporados a la tasa suman cerca de 100 por ciento y se elevan a un CAT de 800 por la metodología del Banxico.Banco Compartamos, cobra un CAT de 81.2 a 155 por ciento.Un par de microempresarias que venden zapatos y que obtuvieron microcrédito en Compartamos, coincidieron en que no han calculado cuánto pagarán por los 5 mil pesos que les prestó ese banco, sólo saben que los pagarán de forma quincenal y que pudiera tardarse tres años en liquidarlo.José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y académico del Tecnológico de Monterrey, comentó que la reforma financiera no ha repercutido en favorecer una mayor competencia en los microcréditos.Cuando pida un crédito ponga atención en los siguientes rubrosincluye tasa de interés, anualidad y comisiones(cantidad a cubrir cada mes)(mensualidad x número de pagos)

