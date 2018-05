Deja cofundador de Whatsapp a Facebook

San Francisco– Jam Koum, quien vendió la aplicación de mensajería Whatsapp a Facebook por 19 mil millones de dólares y luego se convirtió en miembro de la mesa directiva de la red social, dijo que abandonaría la compañía.La noticia tuvo lugar después de los desacuerdos entre Koum y los líderes de Facebook en torno al uso de la información de las personas y los intentos de la red social para debilitar la encriptación, de acuerdo con un ejecutivo de la compañía con conocimiento del asunto.En un post de Facebook el lunes, Koum dijo que, “es tiempo para mí de seguir mi propio camino”. No ofreció una razón de su salida de la compañía.Pero de acuerdo con un ejecutivo de la compañía, quien pidió no ser identificado debido a que los detalles de la despedida de Koum eran confidenciales, Koum se había inquietado mucho sobre la postura de Facebook en torno al uso de la información en años recientes.Koum, quien cofundó Whatsapp y había insistido que una fuerte encriptación fuera implementada al servicio, se mostró perturbado por la cantidad de información que Facebook recolectó de las personas y había abogado por protecciones más poderosas de dicha información, de acuerdo con la persona. Koum ya había hablado sobre querer abandonar la compañía desde finales del año pasado, según la persona agregó.Facebook se rehusó a dar un comentario tras el post de Koum. La decisión de Koum fue reportada anteriormente por el Washington Post.La salida de Koum de Facebook es la despedida de más alto perfil tras meses de controversia en la red social. La compañía ha estado bajo escrutinio por cómo agentes rusos la utilizaron para influenciar a los votantes antes de las elecciones presidenciales del 2016, y más reciente aún por su falta de protecciones a la información de sus usuarios, un tema que ha recibido mucha atención después de las revelaciones de que la compañía de consultoría política británica, Cambridge Analytica, de que había inapropiadamente recaudado la información de hasta 87 millones de usuarios de Facebook.Las controversias han desatado fuertes desacuerdos entre los altos ejecutivos de Facebook sobre cómo habrá que lidiar con estas cuestiones. En marzo, el New York Times reportó que Alex Stamos, jefe de seguridad a la información de Facebook, intentó abandonar la compañía tras una disputa interna sobre cómo habría que manejarse la amenaza de la influencia rusa. Facebook también ha hecho cambios a sus filas de alto rango en su oficina de Washington, donde asuntos de cabildeo y política se toman a cuenta.Facebook depende de que las personas pasen tiempo en sus sitios y en permitir que los publicistas se dirijan a los usuarios en base a los intereses de estos. Whatsapp nunca ha tenido un servicio de publicidad, pero en años recientes ha estado compartiendo información de sus usuarios con Facebook, su compañía matriz.En marzo, Brian Acton, quien cofundó Whatsapp con Koum y quien desde entonces abandonó la compañía, escribió en Twitter que era tiempo de eliminar a Facebook después de las revelaciones de Cambridge Analytica.

