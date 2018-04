A pesar de la violencia, el turismo sigue fuerte en resorts mexicanos

Las agencias de viajes publicitan a Cancún y a la cercana Riviera Maya en el Caribe mexicano como una tranquila escapada a la playa, ya que ofrecen algo para todos, desde los fiesteros vacacionistas de primavera hasta las familias.Sin embargo, la ola de violencia vinculada a bandas rivales de narcotraficantes amenaza con llegar a esa región como una tormenta que está apareciendo en el horizonte, publica The New York Times.A principios de abril, el noticiero local Noticaribe reportó 14 homicidios en Cancún en un período de 36 horas, continuando con un patrón de violencia que fue reportado el verano pasado. Las muertes violentas también se registraron en Playa del Carmen, que es la ciudad más grande de la Riviera Maya, situado a 40 millas al sur de Cancún.Los viajeros no han sido atacados, aunque una bomba que detonó en febrero en un ferry que conecta a Playa del Carmen con la Isla de Cozumel, un popular puerto de cruceros, lesionó a más de dos docenas de pasajeros, incluyendo a turistas.Eso provocó que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una prohibición para viajar en ferry a los empleados gubernamentales.Posteriormente, Reuters reportó que la bomba era un aparato casero que no estaba relacionado con terroristas ni con el crimen organizado.Desde entonces, las autoridades mexicanas fortalecieron la seguridad en ese ferry y en los que circulan entre Cancún e Isla Mujeres, incluyendo detectores de metales y perros que olfatean bombas.El nivel de advertencia del Departamento de Estado sigue en la segunda de cuatro categorías, indicando que los viajeros deberían “ejercer una extremada precaución”. Se trata del mismo nivel de amenaza que existe para la Antártida, Dinamarca, Italia y Gran Bretaña.El reporte que emitió el 16 de marzo para el Estado de Quintana Roo, que alberga a Cancún y la Riviera Maya, hace notar el aumento en homicidios pero no restringe los viajes para empleados del gobierno de Estados Unidos.Autoridades de Turismo respondieron aumentando la seguridad. La Marina mexicana patrulla las playas, la policía federal monitorea las carreteras y el ejército está a cargo de los puntos de entrada a las ciudades de la región.Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Turismo de Quintana Roo, dijo que se habían instalado 3 mil nuevas cámaras de vigilancia en Cancún y Playa del Carmen.Aproximadamente 16.9 millones de visitantes llegaron al Estado en 2017, representando un incremento del 5.3 por ciento respecto al año anterior. El 52 por ciento de esa cifra corresponde a visitantes que ya habían estado anteriormente en ese lugar.A pesar de que les han dicho que tenga precaución, los estadounidenses han seguido viajando a Yucatán.

