'Corporaciones no invierten ahorros en trabajadores'

Washington– Las grandes empresas no están invirtiendo en sus trabajadores mucho del dinero que han ahorrado gracias a los recortes de impuestos del presidente Donald Trump, pese a promesas republicanas durante el debate de la ley el año pasado, dijo el senador republicano Marco Rubio."Sigue existiendo la idea en la derecha de que si las grandes corporaciones están contentas, van a tomar el dinero que se ahorran y reinvertirlo en los trabajadores estadounidenses", declaró Rubio a la revista The Economist en un artículo publicado el lunes. "Lo que en realidad hicieron las empresas fue comprar sus acciones, unas pocas dieron bonificaciones. No hay ninguna evidencia de que el dinero haya sido invertido masivamente en los trabajadores estadounidenses".Los comentarios de Rubio contradicen los elogios de otros republicanos, y muchos demócratas reaccionaron inmediatamente."Nosotros no podíamos haberlo expresado mejor", dijo Matt House, portavoz del senador demócrata de mayor rango, Chuck Schumer.La reforma fiscal de los republicanos redujo la tasa de impuesto corporativo de 35% a 21% y reduce además las tasas a individuos. Los demócratas dicen que la mayoría de los recortes fueron para los ricos y las empresas, y que la medida dará pie a déficits presupuestarios de más de 1 billón de dólares.Los líderes republicanos han hecho de los recortes de impuestos el eje de su campaña para las elecciones legislativas de noviembre y dicen que la ley ha estimulado la economía. Pero en los sondeos de opinión pública, los recortes han recibido una mala calificación. Una encuesta de Gallup realizada este mes encontró que apenas 39% de los entrevistados aprobaban los recortes, mientras que 52% se oponían.Rubio, rival de Trump en las primarias republicanas en el 2016, votó en favor de los recortes en diciembre tras presionar infructuosamente para hacer el crédito tributario de 2.000 dólares por hijo plenamente rembolsable para las familias de bajos ingresos."El senador Rubio trabajó por un mayor equilibrio en la ley de impuestos entre los recortes de impuestos para grandes empresas y las familias, como lo ha hecho siempre", dijo la portavoz de Rubio, Olivia Pérez-Cubas, quien añadió que el senador sigue opinando que "reducir la tasa corporativa de impuestos hace más competitivo a Estados Unidos".

